Selon les premières informations transmises par la Sûreté du Québec, cinq personnes ont été impliquées dans cet accident survenu entre deux véhicules.



Les blessés ont été transportés au centre hospitalier et on craint pour la vie des deux conducteurs.



La route 117 a été fermée dans les deux directions et les automobilistes sont redirigés vers la route Pascalis afin de contourner la scène.



Les premières hypothèses suggèrent qu'une manoeuvre de changement de voie pourrait être à l'origine de l'accident.



Plus d'informations suivront.