Le CALAS de l'Outaouais a connu une grande augmentation des demandes depuis le début du mouvement de dénonciation, reconnaît l'intervenante Isabelle Dubé, qui oeuvre au sein de l'organisme. Cette augmentation vise non seulement les demandes d'aide directe, mais aussi les demandes en prévention, notamment dans les écoles et les milieux communautaires.

On parle d’éveil collectif , soutient Mme Dubé, ajoutant que les agressions sexuelles ont maintenant été mises en lumière dans l’espace public.

Elle signale que l'organisme a dû s'ajuster au nombre de demandes qui ne cesse de croitre. La liste d’attente s’est allongée , reconnaît-elle. Alors qu'historiquement, la liste d'attente était de deux ou trois mois, elle s'est allongée jusqu'à huit mois dans la période la plus achalandée. La situation s'est depuis améliorée, l'attente étant d'environ trois à quatre mois.

Par ailleurs, Isabelle Dubé indique qu'un financement non récurrent sur trois ans a été octroyé à l'organisme pour l'aider à répondre aux besoins grandissants. Ces fonds proviennent d'un fonds d'urgence du gouvernement québécois et leur ont permis d'embaucher deux nouvelles intervenantes.

Or, ce financement n'a pas permis de régler tous les problèmes. Le CALAS a dû refuser des demandes en raison de son incapacité de répondre aux besoins. L'organisme demande donc un financement approprié et récurrent pour mieux y répondre.

Maintenant, l’agression sexuelle, ce n’est pas un problème qui appartient seulement à la victime, seulement à l’agresseur, c’est un problème qui nous concerne tous. Isabelle Dubé, intervenante au CALAS

Pour qu’il y ait des changements au niveau des mentalités, de la culture, des valeurs, ça prend du temps. Il faut que tout le monde soit impliqué. On a vraiment espoir, mais ce qu’on revendique c’est que ces changements soient permanents , conclut Mme Dubé.

Des changements sociaux progressifs

Bien que les mentalités prennent du temps à changer selon Mme Dubé, certains perçoivent déjà des changements. C'est le cas de Simon Lapierre, professeur à l'École de service social de l’Université d’Ottawa, qui prévoit que ce mouvement va continuer à progresser dans les prochains mois et les prochaines années.

Un des changements les plus notables, c’est qu’en 2018, on ne peut plus ignorer la problématique de la violence sexuelle ou de la violence faite aux femmes , indique le professeur.

M. Lapierre croit que le mouvement a permis de libérer la parole des femmes. À partir du moment où tu mets des visages sur des chiffres, tu réalises que c’est des personnes autour de toi aussi qui sont touchées par cette problématique-là [...] et là tu réalises que c’est un problème qui touche un grand nombre de femmes et auquel il faut s’attaquer , fait-il valoir.

Autre changement survenu depuis la montée du mouvement #MoiAussi, est que l'inaction n'est plus une option, soutient Simon Lapierre. On ne peut plus ne pas agir. On l’a vu à différents niveaux, cette nécessité-là et cette attente-là qu’a la société, maintenant, que les institutions répondent de manière plus adéquate aux situations de violence sexuelle .

Simon Lapierre, professeur à l'École de service social de l’Université d’Ottawa. Photo : Radio-Canada

C’est maintenant la responsabilité des politiciens et des acteurs du système de justice de s’assurer que les choses changent pour que les droits des femmes soient plus respectés, affirme M. Lapierre. Il souhaite que les institutions répondent mieux aux besoins des femmes et que celles-ci fassent davantage confiance au système de justice.

Selon lui, il faut un mouvement de la base qui continue de se mobiliser et des organismes communautaires qui continuent leur travail. C’est ça qui va permettre d’arriver à un changement significatif et durable , conclut M. Lapierre.

Avec les informations de Laurie Trudel