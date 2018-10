Récup Estrie est responsable du tri des matières recyclables de cinq MRC de la région, dont Sherbrooke. L'organisme est responsable de mettre en valeur les matières de plus de 200 000 personnes dans la région pour un total de 30 000 tonnes.

« Depuis un certain temps, on ressent une pression forte de façon continuelle pour administrer la régie, explique celui qui est aussi maire d'Asbestos. Depuis un certain temps, à chaque fois que le conseil d'administration prenait une décision majeure, il y avait toujours des soubresauts d'une ville partenaire. »

Le président démissionnaire de Récup-Estrie ne se gêne pas pour dénoncer les agissements politiques de la ville de Sherbrooke.

« Sherbrooke veut exercer une certaine pression, car ils ont la moitié de la matière à Récup Estrie. Ça ne fonctionne pas comme ça une régie. Il faut absolument travailler entre partenaires pour s'assurer que tout le monde est à l'aise avec la décision », croit-il.

Hugues Grimard a annoncé sa décision au conseil d'administration, vendredi dernier.

Le centre de tri de Sherbrooke a été au cœur d'une crise sans précédent l'été dernier. Les matières recyclables s'accumulaient d'une manière jamais vue sur les terrains. Plusieurs collectes ont alors été repoussées.

Plus de détails à venir...