Récup Estrie est responsable du tri et de la mise en valeur des matières recyclables produites par plus de 200 000 personnes de cinq MRC et de Sherbrooke.

« Depuis un certain temps, on ressent une pression forte de façon continuelle pour administrer la régie, explique celui qui est aussi maire d'Asbestos. À chaque fois que le conseil d'administration prenait une décision majeure, il y avait toujours des soubresauts d'une ville partenaire. »

Le président démissionnaire de Récup Estrie ne se gêne pas pour dénoncer les agissements politiques de la Ville de Sherbrooke dans certains dossiers.

« Sherbrooke veut exercer une certaine pression, car ils ont la moitié de la matière à Récup Estrie. Ça ne fonctionne pas comme ça une régie. Il faut absolument travailler entre partenaires pour s'assurer que tout le monde est à l'aise avec la décision », croit-il.

Des employés font le tri chez Recup Estrie Photo : Radio-Canada

La goutte de trop

Hugues Grimard a annoncé sa décision au conseil d'administration, vendredi dernier, soit 24 heures après une ultime rencontre avec le maire de Sherbrooke, Steve Lussier.

Lors de cette dernière discussion, M. Lussier aurait questionné Hugues Grimard sur le nouveau budget de Récup Estrie, récemment adopté par son comité d'administration.

« Il a dit qu'il n'était pas à l'aise avec le budget, qu'il voulait établir une ristourne aux municipalités, un montant d'argent. Toutefois, en pleine crise mondiale de récupération, on a besoin de liquidité. Même chose quand on veut faire des investissements pour améliorer notre centre de tri. Juste à y penser, c'est inacceptable », s'insurge M. Grimard.

Le centre de tri de Sherbrooke a été au cœur d'une crise sans précédent l'été dernier. Les matières recyclables s'accumulaient d'une manière jamais vue sur les terrains. Plusieurs collectes ont alors été repoussées.

Hugues Grimard assure que la Régie a maintenant la tête hors de l'eau, preuve de l'efficacité de ses gestionnaires.

« L'exploitation va très bien. Je peux même affirmer que, malgré la crise du papier, nous sommes très performants et rentables », conclut-il.

La Ville de Sherbrooke n'a pas encore réagi à cette démission.