Dans son nouveau rôle d'évaluation triennal publié en septembre, la Ville de Québec annonce entre autres une baisse de 4,6 % de la valeur des appartements en copropriété sur son territoire.

« Bien que l'évaluation foncière n'est pas le seul facteur à considérer dans l'établissement du prix d'une propriété, cet ajustement sera positif, puisque plus réaliste, en plus de diminuer légèrement le compte de taxes pour certains propriétaires », souligne Michèle Fournier, vice-présidente chez Royal LePage Inter-Québec.

Une telle décision pourrait stimuler le marché du condo qui est difficile dans la région, alors que Royal LePage identifie actuellement un acheteur pour 18 vendeurs à Québec.

Mince écart entre les maisons de plain-pied et les condos

Le prix médian des appartements en copropriété est néanmoins demeuré stable au cours du dernier trimestre par rapport à la même période en 2017, s’établissant à 245 464 $.

« Le prix des appartements en copropriété est resté au beau fixe ce trimestre, bien que beaucoup de propriétés aient été vendues au rabais », ajoute Mme Fournier.

Pendant ce même laps de temps , le prix médian des maisons de plain-pied a pour sa part subi une faible hausse de 0,1 % pour s'établir à 269 576 $.

L'écart de prix entre un appartement en copropriété et une maison de plain-pied est donc plutôt mince, c’est-à-dire 24 112 $.

« À prix quasiment égal, plusieurs acheteurs font le choix d'une maison de plain-pied pour plus d'espace et un morceau de verdure bien à soi », confirme Michèle Fournier.

Ceux pour qui la proximité du centre-ville est essentielle continueront toutefois de choisir la copropriété, qui vient aussi avec beaucoup moins d'entretien. Michèle Fournier, vice-présidente, Royal LePage Inter-Québec

Au cours du dernier trimestre, les prix des propriétés ont dans l’ensemble connu une hausse modeste de 2,7 % par rapport au même trimestre en 2017, toujours selon l’Étude. Le prix des maisons à deux étages a connu une hausse de 5,6 % $ pour atteindre un prix de 377 796 $.

Beaucoup d’achats à Stoneham et Lac-Beauport

Si le marché de l’immobilier est toujours difficile à Québec, Stoneham et Lac-Beauport ont eu la cote auprès des acheteurs cet été.

« Les ventes à Stoneham et au Lac-Beauport ont été plus nombreuses qu'à l'habitude au courant des mois de juillet et d'août », explique Michèle Fournier.

Celle-ci suggère que l'engouement pour ces secteurs « très privés et huppés » pourrait être lié à l'élargissement de l'autoroute Laurentienne.

Les banques sont de leur côté moins enclines à prêter de l’argent ces derniers mois en raison des hausses additionnelles de taux d'intérêt anticipées par plusieurs économistes, conclut Mme Fournier.