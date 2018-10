La cérémonie, qui sera tenue en présence du premier ministre désigné François Legault et de plusieurs autres dignitaires, permettra au grand public de témoigner son attachement à celle qui fut tour à tour journaliste, animatrice de radio et de télévision, auteure de téléromans, politicienne et ardente souverainiste, mais surtout, figure de proue du mouvement féministe québécois.

Lise Payette est décédée le 5 septembre dernier, à l'âge de 87 ans. L'hommage qui lui est destiné se déclinera en deux temps.

Les personnes qui souhaitent offrir leurs condoléances aux membres de la famille de Mme Payette pourront les rencontrer à compter de 8 h 30, samedi, à l'hôtel de ville de Montréal. Un livre d'or sera mis à la disposition des visiteurs sur place.

Par la suite, à 15 h en après-midi, une cérémonie officielle aura lieu à l'Impérial, au centre-ville de Montréal. Des proches de la disparue viendront témoigner.

Un registre de condoléances a aussi été mis en ligne.

ll n'y aura pas de cérémonie religieuse, conformément au voeu de Mme Payette.