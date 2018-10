Personne ne me croyait , dit Mme Avery. Tout ce que j’avais, c’étaient mes symptômes. Mais maintenant, j’ai un rapport de chirurgie qui dit : non, ceci est vrai. Cette douleur est réelle.

Michelle Avery estime que les femmes des Maritimes souffrant d'endométriose n'ont pas accès aux mêmes soins qu'ailleurs au pays. Photo : Radio-Canada/CBC/David Laughlin

L’endométriose est une maladie chronique inflammatoire douloureuse caractérisée par l'épaississement des parois externes de l'utérus. Cette condition toucherait environ une femme sur dix.

Résidente de la Nouvelle-Écosse, Michelle Avery estime qu’elle n’a pas accès à des soins adéquats. Il n’existe pas dans cette province de centre médical dédié spécifiquement aux douleurs pelviennes chroniques.

Il y a des centaines, si ce n’est des milliers de femmes dans les Maritimes qui souffrent d’endométriose et qui ne reçoivent pas les mêmes soins que dans le reste du pays. Je ne crois pas que cela soit juste. Michelle Avery

Depuis son opération en juin, les douleurs sont encore plus intenses, dit Mme Avery. Elle croit que de consulter un chirurgien spécialisé en endométriose est la solution, mais pour ce faire, elle devrait se rendre dans une autre province.

Cela lui est difficile, car ses douleurs pelviennes constantes l’empêchent de rester assise plus que quelques minutes.

Je ne peux pas conduire , dit-elle. Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas aller au cinéma. Je me suis beaucoup isolée. Je suis devenue une amie absente, une fille absente, une tante absente.

Des conversations frustrantes avec les médecins

Pendant des années, Michelle Avery a souffert en silence. Puis, il y a quelques mois, elle a adhéré à un groupe Facebook pour les femmes de Nouvelle-Écosse qui souffrent d’endométriose. Elle y a développé des liens avec deux autres femmes, dont le parcours est très semblable au sien : des douleurs presque quotidiennes, l’incapacité de travailler, et la frustration de ne pas avoir reçu, après des années de consultation, de réponse satisfaisante des médecins.

Il se passe en moyenne de 7 à 10 ans avant qu’un diagnostic d’endométriose ne soit prononcé.

Qu'est-ce que l'endométriose ?

L'endométriose est une maladie gynécologique caractérisée par la présence de tissus de l'endomètre en dehors de l'utérus, soit sur les ovaires, les trompes ou les ligaments qui supportent l'utérus et aussi sur les organes avoisinants comme la vessie et l'intestin.

L’endométriose ne se guérit pas, mais il existe des traitements, allant de la prise d’hormones à l’intervention chirurgicale. En dernier recours, certaines femmes choisissent de subir une hystérectomie, c’est-à-dire l’ablation de l’utérus.

Erica Hatt-Smith. Photo : Radio-Canada/CBC/David Laughlin

Erica Hatt-Smith, une autre patiente, indique qu’une biopsie pratiquée sur un kyste au col de l’utérus en 2016 a révélé des symptômes d’endométriose. Malgré tout, elle se dit toujours frustrée par les conversations qu’elle a avec les médecins.

On m’a dit que je m’ennuyais, que j’étais hypocondriaque, de rentrer chez moi, de prendre une Tylenol et d’oublier ça. Erica Hatt-Smith

Taylor Holmans, une autre patiente, explique de son côté que le plus difficile pour elle a été d’accepter le fait qu’il pourrait lui être impossible d’avoir des enfants. C’est une épreuve quotidienne. Je ne peux savoir avec certitude, mais les chances sont essentiellement réduites de moitié quand vous recevez ce diagnostic , indique la femme de 28 ans.

Formation des médecins

Dre Elizabeth Randle, obstétricienne-gynécologue au Centre de santé IWK, à Halifax, juge que la majorité des patientes sont très satisfaites des soins qu’elles reçoivent en Nouvelle-Écosse . Elle estime que moins de 5 % des patientes ont des symptômes qui requièrent une prise en charge par des médecins plus spécialisés. C’est une minorité de patientes, dit Dre Randle, qui voyage hors de la province pour recevoir des soins.

Dr Elizabeth Randle, obstétricienne-gynécologue à l'hôpital IWK à Halifax. Photo : Radio-Canada/CBC/Robert Short

Le travail accompli jusqu’à maintenant est encourageant , dit-elle, et croit qu’il est important que les médecins approfondissent leurs connaissances en matière d’endométriose et se spécialisent.

Dre Randle elle-même recevra ce mois-ci à Ottawa une formation prodiguée par un expert en lésions profondes d’endométriose, le Dr Sony Singh, qui milite pour des soins spécialisés pour les femmes souffrant de cette maladie.

Elizabeth Randle espère que ces connaissances seront mises à profit auprès de ses patientes, mais pourront aussi contribuer à sensibiliser davantage la communauté médicale.

Plus nous parlons du fait que les menstruations douloureuses ne sont pas censées être la norme, et plus nous sensibilisons le public et la communauté médicale sur les diagnostics et les multiples options de traitement, meilleurs seront les soins pour nos patientes , dit-elle.

La responsabilité des gynécologues, dit la province

Le ministère de la Santé en Nouvelle-Écosse dit que les soins consacrés à l’endométriose font partie du champ de compétence des gynécologues. L’endométriose n’est présentement reconnue comme une sous-spécialisation par aucun groupe canadien d’accréditation , dit le gouvernement.

Le ministère dit être à l’écoute des préoccupations des patientes et mentionne qu’il est important que nous ayons des gynécologues qui sont familiers avec le diagnostic, le traitement et la prise en charge de l’endométriose.

Ensemble, Michelle Avery, Taylor Holmans et Erica Hatt-Smith ont écrit aux ministres provincial et fédéral pour demander de meilleurs soins et une plus grande sensibilisation à cette maladie chronique.

Les trois femmes ne peuvent pas toujours se voir en personne, mais demeurent en contact. Elles s’échangent des messages, parfois en pleine nuit, dans lesquels elles se confient au sujet de leurs douleurs, ou partagent des idées de traitement.

Elles n’ont plus à traverser cette épreuve toutes seules, disent-elles.

Plus on en parle, plus ce sera facile pour la prochaine personne d’en parler , conclut Michelle Avery.

D’après un reportage d’Emma Smith, de CBC