De bonnes conditions de navigation étaient attendues depuis plusieurs jours pour mener à bon port la barge qui transportait les sept modules.

L'arrivée de la barge à Gros-Mécatina réjouit le maire Randy Jones.

Je la voyais au large s’en venir tranquillement […] on dirait que le temps a arrêté tellement ça prenait longtemps, j’étais comme un petit bébé qui voulait que ça arrive plus vite, s’exclame Randy Jones. Ils sont arrivés chez nous [...]. C’est un rêve devenu réalité pour nous autres!

Les modules ont été transporté sur près de 1400 km par camion, à partir de l'usine de Saint-Romain jusqu'à Natashquan, et par barge, de Natashquan à Gros-Mécatina. Photo : Radio-Canada

La barge transportant les modules s'approche de la municipalité de Gros-Mécatina. Photo : Radio-Canada/Gracieuseté de Randy Jones

On a une liste d’attente déjà pour les personnes qui veulent aller là! Randy Jones, maire de Gros-Mécatina

Dix personnes ont donné leur nom pour les neuf places disponibles, précise la chargée de projet dans le dossier de la Maison Mécatina, Doris Rochette. Un comité de sélection se penchera bientôt sur le choix de neuf premiers résidents.

Les modules de la future maison pour aînés en production dans l'usine de RG Solution. Photo : Gracieuseté RG Solution

Les premiers résidents pourraient aménager dans la Maison Mécatina pour aînés à La Tabatière le premier mars prochain si l’échéancier prévu est respecté.

Doris Rochette croit pouvoir atteindre cette cible.

Après l’arrivée des sept modules fabriqués en usine, il reste maintenant à les assembler, à terminer la finition intérieure et à installer le mobilier.

Ce n’est pas la même clientèle non plus qu’un CHSLD, les projets qui sont développés avec le programme Accès-logis Québec, c’est des gens qui sont autonomes ou en très légère perte d’autonomie, c’est des gens qui sont capables de fonctionner seuls en appartement, avec quelques services seulement. Par exemple, ce qui est prévu à la Maison Mécatina, c’est l’alimentation et la surveillance , indique Doris Rochette.

Les modules avant leur départ du quai de Natashquan. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Doris Rochette salue la persévérance des gens de la Basse-Côte-Nord qui ont fait cheminer ce projet pendant 28 ans.

Le projet est évalué à 2 millions 750 mille dollars, précise Doris Rochette.

Avec les informations de Pierre Roberge et François Robert