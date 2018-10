« C’est un symbole du sacrifice de nos soldats », affirme Alexandre Reeves, chef principal en communication de la Monnaie royale canadienne.

Un total de 650 000 soldats canadiens ont combattu lors de la Première Guerre mondiale.

C’est l’artiste canadienne Laurie McGaw qui a dessiné la nouvelle pièce qui combine sur le disque central un casque de soldat et un grand coquelicot, la fleur officielle du jour du Souvenir. La pièce de monnaie s'inspire du poème canadien Au champ d'honneur.

« On a engagé une artiste bien connue des collectionneurs de pièces, affirme Alexandre Reeves. Elle est originaire de Guelph en Ontario, la même ville que le lieutenant-colonel John McCrae qui a composé Au champ d’honneur pendant la Première Guerre mondiale. »

Le tirage de cette pièce de circulation est limité à trois millions d'exemplaires, deux millions avec couleur et un million sans couleur.

« On a un nombre limité de pièces coloré et d’autres qui sont gravés, affirme M. Reeves. C’est différent parce que d’habitude on met moins de pièces colorées en circulation. »

La nouvelle pièce de deux dollars sera offerte lors d'échanges publics de pièces dont les dates seront annoncées sous peu.

Les collectionneurs peuvent cependant déjà acheter la pièce sur le site Internet de la Monnaie royale canadienne.