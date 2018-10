Quatre reporters du quotidien Democrat and Chronicle de Rochester sont à la recherche d’idées et de solutions ontariennes pour améliorer le programme scolaire de l’État de New York. Ils visitaient lundi matin un centre d'accueil ON y va que fréquentent gratuitement des enfants et parents de la région.

Selon les journalistes, les disparités sociales et économiques présentes dans la ville de Rochester entraînent d’importants déséquilibres entre les services offerts aux enfants et aux jeunes selon les quartiers.

Quelques reporters du quotidien ont mis sur pied le projet Time to Educate (C’est le moment d’éduquer) pour étudier d’autres modèles éducatifs aux États-Unis ou au Canada et rapporter leurs observations au conseil scolaire local.

Justin Murphy, journaliste pour le Democrat and Chronicle et un des dirigeants du projet, explique avoir choisi Windsor parce que la ville canadienne a un profil démographique et économique similaire à celui de Rochester : « On veut voir comment le gouvernement local intervient dans le système éducatif, de la petite enfance à l’université ».

Les deux villes sont aussi le premier domicile pour plusieurs familles de nouveaux arrivants. « Nous voulons observer comment les enfants qui ne parlent pas anglais à leur arrivée sont intégrés dans le système scolaire », indique Justin Murphy.

Le groupe de reporters américains a étudié le système éducatif de l’État de l’Indiana par le passé.