« C'est très préoccupant, ce que l'on risque de voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, d'après moi, au Canada », a prévenu en conférence de presse, lundi, le lieutenant politique québécois du Parti conservateur, Alain Rayes.

Il a soutenu que les acteurs concernés de près comme de loin par l'entrée en vigueur de cette loi, dont les municipalités, les corps policiers et les médecins, ont unanimement signalé qu'ils « n'ont pas eu le temps nécessaire » pour se préparer.

L'élu redoute « ce qui risque de se produire sur les routes », brandissant l'exemple des États du Colorado et de Washington, où l'on a constaté « le double et le triple d'accidents routiers mortels causés par les conducteurs avec facultés affaiblies » l'année ayant suivi la légalisation.

Ottawa abandonne les provinces, selon le NPD

Dans le camp néo-démocrate, le chef Jagmeet Singh a reproché au gouvernement libéral de n'avoir « pas fait son travail » nécessaire pour aider les provinces et les territoires à être prêts pour le 17 octobre, date à compter de laquelle les Canadiens pourront consommer du pot en toute légalité.

Le premier ministre ne partage pas la même lecture. Il a insisté sur le fait que son gouvernement avait pleinement collaboré avec ses partenaires provinciaux et territoriaux en leur laissant « 15, 16 semaines » additionnelles plutôt que les 6 à 12 qu'ils avaient réclamées.

« On a travaillé avec eux depuis des semaines et des semaines, des mois et des mois, des années et des années, pour qu'on soit prêt », a dit Justin Trudeau lors d'un bref échange avec les journalistes à son arrivée au parlement, lundi matin.

La légalisation du cannabis figurait dans la plateforme électorale des libéraux. La Loi concernant le cannabis a obtenu la sanction royale le 21 juin dernier.