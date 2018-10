Un texte de Gavin Boutroy

Roland Lanoie, 70 ans, fait face à quatre chefs d'accusation pour agressions sexuelles et un chef d'action indécente. Les faits reprochés seraient survenus entre 1982 et 1988 alors que la victime, maintenant d'âge adulte, fréquentait le Petit Séminaire de Saint-Boniface.

« Nous, on [en] a pris connaissance en décembre 2016, quand la victime s’est présentée ici et voulait rencontrer Monseigneur [Albert LeGatt] pour partager ce qu’elle avait vécue. [...] C’est là qu’on a su [pour ces allégations] pour la première fois », indique le porte-parole de l’Archidiocèse de Saint-Boniface, Richard Fréchette.

« On a tout de suite contacté la police de Winnipeg », souligne M. Fréchette. Il note que la victime souhaite que son identité ne soit pas divulguée.

Dans un communiqué, l'Archidiocèse indique qu'il travaille étroitement avec la victime, le Service de police de Winnipeg et les Services à l'enfant et à la famille de Winnipeg depuis qu'il a pris connaissance de la situation.

Richard Fréchette indique qu’il n’y a pas d’autres victimes connues.

« De ce qu’on sait, il y a seulement une victime. Nous on a fait une investigation très très sérieuse [...]. On a lancé notre investigation interne et on a communiqué avec plusieurs personnes qui étaient étudiantes au petit séminaire dans les années [1982 à 1988] », dit-il.

Rpland Lanoie a été prêtre dans les paroisses de Sainte-Agathe, Saint-Norbert, Saint-Eugène, et aumônier à l'Hôpital Saint-Boniface, entre autres.

L'Archidiocèse mentionne également que le prêtre retraité est présentement sous décret définitif de suspension de ses facultés de ministère sacerdotal et qu'il est relevé de ses fonctions.

Roland Lanoie a été arrêté le 3 octobre, puis libéré sous promesse de comparaître.