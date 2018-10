L'enquête de l'agence fédérale a révélé que plus d'une entreprise sur cinq avait été touchée par une cyberattaque l'année dernière, et les grandes entreprises sont deux fois plus susceptibles que les petites d'être visées par ces malversations.

Le motif des attaques était plus souvent une tentative de vol d'argent ou une demande de paiement d'une rançon. Les entreprises ont déclaré que le vol d'informations personnelles ou financières était moins répandu, n'impliquant que 23 % des cyberattaques.

Pour dissuader, détecter les cyberattaques ou en récupérer, les entreprises ont déboursé 8 milliards de dollars en personnel et en sous-traitance, a précisé le rapport de Statistique Canada.

Par ailleurs, les sociétés ont allongé 4 milliards de dollars en logiciels de cybersécurité et matériels connexes et 2 milliards en autres mesures de prévention et de reprise.

Le total de ces dépenses représentait moins de 1 % de leurs recettes totales.

Selon Statistique Canada, seulement 10 % des entreprises ont signalé des incidents de cybersécurité aux organismes chargés de l'application de la loi l'an dernier. L'agence a souligné que l'adoption rapide d'internet et des technologies numériques exposait les sociétés à de plus grands risques et menaces en matière de cybersécurité.

Les données de l'enquête ont été recueillies entre janvier et avril. L'échantillon comptait environ 12 600 entreprises et affichait un taux de réponse de 86 %.