Un texte de Denis-Michel Thibeault

La propriétaire de CannaReps, Julie Domingo, affirme qu'un sommelier de cannabis est « quelqu’un qui maîtrise le goût du cannabis ».

Les personnes qui suivent la formation apprennent donc l’histoire de la plante, son rôle et ses effets.

« Nous avons des exercices où nous étudions la plante, la tête et ses feuilles », affirme Julie Domingo.

Aleasha Holtby, qui travaille dans l’industrie du cannabis depuis deux ans et qui a suivi la formation de niveau 1 avec CannaReps, explique qu’une bonne façon de connaître la qualité du cannabis, c’est de le sentir et de le toucher.

« On voit que les régions [d'où le cannabis provient] et les influences provenant du milieu où les plantes sont cultivées leur donnent des spécificités, affirme-t-elle. On apprend à identifier ces spécificités basées sur la région. »

Outre le toucher et l'odeur, Julie Domingo ajoute que le sommelier de cannabis apprend à identifier une famille de marijuana par la vue, la fumée et la condition des cendres.

Le cours a été conçu pour aider les membres de l’industrie du cannabis à mieux comprendre ce qu’ils vendent, mais plusieurs personnes d'autres domaines professionnels non rattachés à cette industrie ont décidé de devenir sommelier de cannabis.

« Des gens qui travaillent dans le marketing, dans les médias, des docteurs, des pharmaciens, des patients et des consommateurs viennent suivre notre cours, affirme-t-elle. C’est très ouvert à différents types de personnes qui veulent apprendre sur le cannabis, puisque le produit est pour tout le monde. »

Julie Domingo explique qu’une meilleure connaissance des produits assurera plus de sécurité pour les consommateurs.

« C’est important de connaître ce que vous ingérez dans votre corps. C’est important de connaître la qualité », explique la propriétaire de CannaReps.

Jusqu’à présent, l’entreprise a formé environ 300 sommeliers de cannabis de niveau 1 en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario, mais le groupe espère offrir la même formation à travers le Canada. Des cours de niveau 2 et 3 devraient aussi être offerts prochainement.

Avec les informations de Geneviève Murchisson