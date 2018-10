Un texte de Jean-Michel Vanasse, animateur de l’émission Planète techno, à ICI Explora

Chaque année, la même histoire se répète. Avec les enfants, on sort les décorations gonflables de citrouilles et de fantômes. On décore ensuite quelques citrouilles. Pour un spécialiste des nouvelles technologies, je rêve depuis quelques années d’avoir des décorations dignes de cette maison, dont les images sont devenues virales.

Cette année, c’est décidé. Ce sera moi qui aurai les décorations les plus technos! Voici mon plan de match en cinq étapes pour vous permettre, vous aussi, d’utiliser la technologie.

Des projections à faire frémir

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Une projection qui impressionnera vos voisins!

La compagnie AtmosFx se spécialise dans les décorations numériques. Elle crée donc des animations que l’on peut télécharger et ensuite diffuser dans un téléviseur ou à l’aide d’un projecteur.

Si vous possédez un projecteur, vous aurez un effet beaucoup plus réussi. Vous pourrez projeter des images de l’intérieur de votre maison sur vos rideaux. Les passants dans la rue pourront admirer le résultat le soir. Plusieurs vidéos vous sont offertes. Certaines sont parfaites pour un quartier familial, alors que certaines sont plus effrayantes.

L’entreprise suggère aussi de projeter les images sur une fine toile transparente. Ça donnera l’effet d’un hologramme. Le résultat a l’air très réussi, surtout à l’intérieur lors d’une fête.

2. Une vieille télé transformée en cadre effrayant

Une utilisation inusitée pour votre vieille télévision pour l'Halloween. Photo : getty images/istockphoto/fergregory

Si vous avez un vieux téléviseur ou moniteur d’ordinateur qui ramasse la poussière dans le sous-sol, vous pouvez créer un cadre de bois très simple, placer l’appareil à la verticale et faire croire que c’est un cadre. À l’intérieur, vous pourrez diffuser l’image d’une vieille peinture qui se transforme en fantôme. Le résultat est plutôt épeurant.

3. Votre ancien téléphone pour donner la chair de poule

Des décorations en carton pour transformer sa maison à l'Halloween. Photo : getty images/istockphoto/Dasha_Romanova

Si vous souhaitez une décoration qui aura un effet spectaculaire et qui ne vous coûtera pas trop cher, vous pouvez vous procurer une décoration de monstre en carton au magasin à un dollar. Vous téléchargez ensuite l’application gratuite Morph DigitalDudz sur votre vieux téléphone Android ou iOS. On vous proposera alors une panoplie d’animation de paires d’yeux effrayants. Découpez un œil de la décoration de carton et placez votre téléphone sous le monstre. Vous aurez alors l’impression que son œil bouge pour vrai.

4. La domotique à votre service

Une application mobile permet de gérer une maison connectée. Photo : Radio-Canada/ICI Explora/Planète techno

Vous avez une maison connectée? Vous pouvez en profiter pour créer des recettes d’automatisation pour l’Halloween. Avec IFTTT.com, vous pouvez créer des actions en fonction des gadgets que vous avez. Vous pouvez, par exemple, faire changer la couleur de vos ampoules connectées quand un enfant sonne à la porte.

Vous pourriez aussi activer automatiquement vos structures gonflables au coucher du soleil ou demander à l’assistant Google de le faire pour vous.

Personnellement, j’ai programmé une action qui fera jouer de la musique d'épouvante sur Sonos quand un mouvement sera détecté par la caméra dans l’entrée.

5. Votre propre robot pour donner les bonbons

Un enfant crée son modèle LEGO. Photo : getty images/istockphoto/tatyana_tomsickova

Si pour vous l’Halloween n’est qu’une source de distraction, vous pourriez créer votre propre robot distributeur de bonbons en LEGO. L’adepte de brique de plastique JK Brickworks a créé une machine à l’aide de l’ensemble LEGO Mindstormes EV3.

Il explique ici les étapes à respecter pour créer votre distributeur de mini-tablettes de chocolat. Évidemment, vous devrez prendre le temps de créer le robot, mais lors du 31 octobre, vous pourrez éviter de répondre à la porte.