Avec les informations de Jean-Marc Belzile

Les jeunes enfants de 6 à 23 mois et les adultes âgés entre 60 et 74 ans qui sont en bonne santé ne sont plus ciblés par le ministère de la Santé.



Il n'est donc plus nécessaire de recevoir le vaccin pour ces personnes.



Les enfants et adultes qui vivent avec une maladie chronique et les personnes âgées de 75 ans et plus peuvent toujours recevoir le vaccin gratuitement.



La médecin-conseil en maladies infectieuses à la Direction de santé publique, Dre Nicole Bouchard, assure que ces modifications ont été longuement réfléchies.



« Un comité d’experts au Québec a examiné des données d’hospitalisation sur plusieurs saisons grippales et a remarqué que les personnes appartenant à ces deux groupes d’âges, en bonne santé, avaient beaucoup moins de risques d’être hospitalisés que les personnes du même groupe d’âge qui sont malades chroniques », soutient Dre Bouchard.

30 000 doses de vaccins sont disponibles pour l'Abitibi-Témiscamingue



Les personnes ciblées doivent prendre un rendez-vous à l'adresse clicsante.ca ou encore par téléphone au 1 844 616-2016 du lundi au vendredi entre 8 et 16 heures.