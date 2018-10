Un texte de Geneviève Proulx

C'est le cas de Sherbrooke qui a choisi de se coller aux règles qui existent déjà pour l'alcool afin d'encadrer la consommation du cannabis. Il sera donc interdit de fumer du cannabis dans les rues, dans les parcs, sur les pistes multifonctionnelles et dans tout autre lieu municipal extérieur où le public est invité. Il sera par ailleurs interdit d'être sous l'effet de la drogue dans une place publique municipale.

Les villes de Victoriaville, Drummondville et de Magog ont adopté un règlement qui va dans le même sens.

À l'opposé, à Saint-Camille, le cannabis peut être consommé aux mêmes endroits que la cigarette. Les élus n'ont toutefois pas adopté officiellement de règlement en ce sens, mais se gardent une porte ouverte si on se rend compte que c'est la débandade après le 17 octobre , dit le maire Philippe Pagé.

Essentiellement, dans les municipalités où aucun règlement n'a été ajouté pour interdire la consommation en public, le cannabis sera permis là où la cigarette est permise.

En théorie, les gens pourront fumer dans leur demeure. En théorie, parce que certains propriétaires de logement ont interdit la chose à leurs locataires.

Et n'oubliez pas que peu importe dans quelle municipalité vous vivez, il sera encore illégal de s'adonner à la culture de plants de cannabis à la maison.

Où en acheter?

Pour l'instant, si vous désirez visiter une succursale de la Société québécoise du cannabis (SQDC), vous devrez vous rendre à Drummondville qui est la plus proche. Aucune succursale n'a pignon sur rue en Estrie.

Une image représentant une future succursale de la Société québécoise du cannabis. Photo : Courtoisie

Il sera toutefois possible de se procurer du cannabis séché en fleurs ou moulu, de l'huile, des joints préroulés, des gélules ou un atomiseur oral sur le site web de société d'État. Ces produits seront offerts en différentes concentrations de THC et de CBD, les substances actives du cannabis. Si vous désiriez mettre la main sur des muffins au pot ou des bonbons, il faudra vous armer de patience puisque les produits comestibles ne seront pas encore admis. Toutefois, les cuistots pourront popoter des recettes de brownies et de biscuits à la maison si le coeur leur en dit.

Vous aurez quand même l'embarras du choix : 110 produits seront en vente dans les SQDC.

Il faudra débourser moins de 7 $ le gramme pour de nombreuses variétés de cannabis qui sera produit, en majorité, au Québec. Il sera permis d'avoir un maximum de 30 g de cannabis séchés sur soi et la quantité totale à la maison a été fixée à 150 g, peu importe le nombre d'occupants.

On prévoit que 30 % des achats totaux de la SQDC seront faits sur le web. Et les mineurs qui pensaient contourner la loi en commandant leur stock sur internet devront revoir leurs plans. Afin que la livraison s'effectue en bonne et due forme, une procédure d'identification sera exigée en personne. Sinon, le destinataire devra aller lui-même chercher le colis en question. C'est Postes Canada qui a obtenu le contrat de livraison de la marchandise vendue par la société d'État.

Le site web sera mis en ligne dès l'ouverture des magasins, mercredi matin.

Advenant le cas où, une SQDC devait ouvrir à Sherbrooke, elle devrait s'implanter à l'intérieur du quadrilatère formé des rues Belvédère et Jacques-Cartier Sud et des rues Galt et King Ouest. Même si Magog ne figure pas, pour l'instant, dans les plans de la SQDC, les élus délimiteront un territoire pour l'implantation future d'une succursale d'ici peu.

Rappelons que le concept d'aménagement des points de vente de la Société québécoise du cannabis (SQDC) prévoit notamment que la marchandise ne sera pas visible de l'extérieur et que seules les personnes majeures y seront admises.