Sheila Ball était sur le point de prendre sa retraite après une carrière de 25 ans dans les RH, quand son téléphone a sonné une journée de décembre. Au bout du fil : un chasseur de têtes qui lui propose de devenir responsable des ressources humaines au service de police de Calgary (SPC).

On lui explique que le SPC cherche une personne qui puisse incarner le changement en mettant fin aux plaintes de harcèlement, d’intimidation et de discrimination qui sapent l’ambiance de travail.

« Le poste a piqué ma curiosité », admet Mme Ball. Ce n’est pas le premier défi du genre qu’elle doit relever. Elle accepte cette mission, enthousiaste.

Une gestion rétrograde

Sheila Ball devient la première civile à occuper le poste de responsable des ressources humaines au SPC en février. À peine en poste, la gestionnaire découvre un tout autre monde que celui qu’elle avait connu dans le secteur énergétique, où elle a passé la majorité de sa carrière.

« J’ai vite réalisé qu’ils étaient en retard de 20 à 30 ans dans la gestion des RH », témoigne Mme Ball. À l’interne, tout le système repose sur un modèle de « commandement et de contrôle dont je n’avais entendu parler que dans les manuels [de RH] », dit-elle encore incrédule.

Pour mieux comprendre le mal qui ronge le SPC, Sheila Ball commence par sonder les différentes équipes, notamment les agents de premières lignes, avec lesquelles elle part en patrouille.

J’ai diagnostiqué une culture de la souffrance Sheila Ball, ancienne directrice des RH, SPC

Pour Mme Ball, il ne fait aucun doute que les agents aiment leurs emplois, leurs collègues et l’idée de servir les Calgariens. Mais, les exigences de leurs métiers ont des répercussions négatives sur leur santé physique et psychologique, s'aperçoit Mme Ball. Le problème est qu’ils ne se sentent ni écoutés ni soutenus par la direction.

Une chape de plomb

C'est quand Sheila Ball tente de faire le même travail parmi l’équipe de direction qu’elle se heurte à un mur. Lors de plusieurs tentatives pour établir un dialogue avec ses supérieurs ou leur proposer de nouvelles méthodes de gestion, elle se fait rire au nez ou tout bonnement ignorer.

Mme Ball affirme qu’on lui a même dit de ne pas poser de questions, ou qu’elle devait se contenter d’un « c’est comme ça que ça se passe » ici, comme réponse des supérieurs.

Elle demande alors à s'adresser au chef de la police de Calgary directement, comme cela se fait dans d’autres organisations ou organismes. Mais là encore, on lui met des bâtons dans les roues. Cette requête, anodine pour elle, se transforme en un cas devant être étudié devant un comité peu coopératif, selon Mme Ball.

« Je ne me suis jamais sentie autant humiliée de ma vie », admet-elle « Jamais je n’ai eu à me justifier de la sorte dans ma vie professionnelle », précise-t-elle.

Après cet événement, Mme Ball remarque qu’elle est exclue des réunions touchant au RH. « Dès que je me suis adressée directement au chef de la police, [...] on a commencé à me faire comprendre, de façon explicite et implicite, que je n’étais pas appréciée et que je n'arriverais pas [à changer les choses] », a réalisé Sheila Ball.

Découragée, elle finit par baisser les bras et quitte son poste amère. Quelques semaines auparavant, Roger Chaffin, le chef du SPC avait lui aussi démissionné.

Avec le recul, elle n’associe pas ces comportements à de la méchanceté, mais à de l’ignorance. Alors que le SPC se cherche un nouveau chef pour janvier 2019, Sheila Ball pense que le remplaçant de Roger Chaffin devrait aussi être un civil, qui n'a jamais baigné dans la culture du service de police de Calgary. Elle croit également qu'il faudra renouveler la majorité des cadres de la direction pour améliorer la situation.