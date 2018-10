Un texte de Thomas Gerbet

Les 82 maires de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) demandent au ministre fédéral de la Défense d'agir « rapidement ». Dans une lettre datée du 11 octobre, obtenue par Radio-Canada, les élus de la CMM exhortent Harjit Sajjan à s'entendre avec le gouvernement du Québec pour lui céder ce territoire.

Les terrains boisés de l'ancien centre d'entraînement de l'armée canadienne sont immenses : grands comme deux fois le parc du Mont-Royal. S'ils étaient ajoutés au parc du Mont-Saint-Bruno, ils viendraient augmenter sa taille de 50 %.

Les 441 hectares ont été déclarés excédentaires par le ministère de la Défense, l'an dernier. Le fédéral doit les transférer ou bien les vendre.

Le ministère de la Défense indique que le dossier n'a pas évolué ces dernières semaines. Fin août, Radio-Canada rapportait qu'Ottawa doit d'abord proposer les terrains à quatre groupes autochtones, puis les offrir en priorité aux autres ministères fédéraux, suivis par les ministères provinciaux puis par les municipalités.

La CMM souhaiterait qu'une entente aboutisse avec Québec pour que les terrains soient intégrés à la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). Les terrains de l'armée sont collés au Mont-Saint-Bruno, l'un des plus petits parcs nationaux et le plus fréquentés du réseau.

Milieux humides, ruisseaux et espèces protégées

Les terrains sont situés sur le territoire de trois municipalités : Saint-Bruno, Sainte-Julie et Saint-Basile-le-Grand. Photo : Radio-Canada/Anne-Marie Provost

Dans leur demande au ministre, les maires du Grand Montréal rappellent que la Sépaq tente déjà de protéger la périphérie des parcs nationaux « afin de réduire les effets des activités humaines sur les territoires protégés et assurer le maintien des services écologiques essentiels ».

« Ces terrains présentent plusieurs milieux naturels d'intérêt », rappelle également la CMM. On y retrouve l'habitat essentiel de la rainette faux-grillon et du ginseng à cinq folioles, toutes deux des espèces en péril reconnues par le gouvernement fédéral. Les 441 hectares comptent aussi « un écosystème forestier exceptionnel », des marécages et deux ruisseaux.