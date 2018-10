« Ça a été une des plus belles périodes de ma vie, à faire cohabiter la création et cet être-là qui arrivait », a raconté l’artiste de 39 ans.

La naissance de Georges, voilà un an, n’a toutefois pas été de tout repos. Ariane Moffatt a souffert de pré-éclampsie, maladie qui touche les femmes enceintes, caractérisée notamment par de l’hypertension. Son fils, prématuré, a pour sa part connu des complications respiratoires. Aujourd’hui tout est rentré dans l’ordre et l’enfant se porte bien.

« Je me suis fait brasser la cage pour la première fois de ma vie », indique l’auteure-compositrice-interprète québécoise. Pour autant, celle-ci a su en tirer des bénéfices sur le plan artistique.

Ça m’a reconnectée un peu à mon essence et ça m’a propulsée dans une transe d’écriture. [...] L’écriture est revenue seule et on ne dit pas non à ça quand ça se pointe. Ariane Moffatt

Attendu vendredi, Petites mains précieuses en constitue le résultat. Parmi les dix titres de l’opus, le premier extrait, Les apparences, évoque l’envie de la chanteuse de ne plus « se mouler en autre chose que sa matière première ».

Ariane Moffatt aborde aussi des sujets de société. La statue revient sur le combat des femmes victimes d’agressions sexuelles et qui ont réussi à dénoncer les coupables. Pour autant, rien n'est gagné pour le mouvement #MoiAussi, constate la Québécoise en citant l’affaire Brett Kavanaugh en exemple. Elle veut croire malgré tout que « des choses ont changé et ne seront plus comme avant ».

La sortie de Petites mains précieuses sera suivie d’une tournée. Celle-ci doit débuter au mois de novembre.