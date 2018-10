Un texte de Philippe de Montigny

Pour l'étudiant de 18 ans, qui fait ses études à l’Université Carleton, il est important de rester engagé dans sa communauté.

Lorsqu’il était à la tête de la FESFO, il a contribué notamment à la lutte de la communauté franco-ontarienne pour établir une université de langue française à Toronto et pour le projet Ottawa bilingue.

Ma candidature pourrait mener à des conversations au sein de la communauté par rapport à la jeunesse, aux minorités visibles. Mais ce n'est pas juste symbolique. Je me présente pour gagner. Pablo Mhanna-Sandoval, candidat à la présidence de l’AFO

Il dit s'inspirer de jeunes leaders dans leur vingtaine comme Audrey LaBrie et Justin Johnson, qui ont tous deux été élus à la vice-présidence de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, dont l'AFO est membre.

Ils incarnent la même énergie que moi. On reconnaît l’importance de la jeunesse dans une communauté minoritaire comme la nôtre dit-il.

Carol Jolin (gauche) et Pablo Mhanna-Sandoval (droite) à l'Assemblée législative en mai 2017 Photo : Radio-Canada/Julie-Anne Lamoureux

Une course à deux

Le président sortant Carol Jolin souhaite, pour sa part, être reconduit pour un deuxième mandat. Il avait été élu par acclamation en octobre 2016.

On a quatre livres blancs sur lesquels on a des recommandations qu’on n’a pas réussi à atteindre encore, donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario

Il souligne également l’importance de continuer à forger de bonnes relations avec le nouveau gouvernement provincial.

Il y a beaucoup de nouveau monde à Queen’s Park, donc c’est important à maintenir également ajoute-t-il.

Ni l’un ni l’autre des candidats à la présidence n’a voulu commenter explicitement sur son rival, préférant faire valoir ce qu’ils « apportent à la table » respectivement.

C’est sûr que tout le monde a ses forces et que certains sont dans la communauté depuis plus longtemps que d’autres, mais j’ai fait ma place au cours des trois dernières années à la Fédération et j’approche cette nouvelle étape de mon parcours avec la même énergie affirme M. Mhanna-Sandoval.

Les élections de l'AFO sont prévues à son assemblée générale annuelle le 28 octobre prochain.