Un texte de François Le Blanc

Le CRH a été secoué, au printemps dernier, par la démission en bloc de membres du conseil d’administration. Il y a eu aussi la saga des Cataractes de Grand-Sault, qui ont été suspendu avant les séries. De nombreux amateurs de hockey ont craint pour la survie de la ligue.

Un nouveau groupe a repris le flambeau.

Normand Thériault avait assuré l'intérim à la président du CRH lors de la démission en bloc de membres du Conseil d'administration. Il a été confirmé dans sa fonction durant l'été. Photo : Radio-Canada/Gilles Landry

Normand Thériault est le nouveau président du conseil d’administration. La ligue s’est remise sur ses pieds. Il y a huit équipes et la saison s’annonce prometteuse.

Ça va se redresser éventuellement. La perte de l’exécutif nous a fait un peu mal tout comme la suspension de l’équipe de Grand-Sault. Mais, dans l’ensemble, on regarde vers l’avant. Normand Thériault, président du CRH.

Le Circuit régional de hockey : Panthères du Haut-Madaswaska

As de Saint-Basile

Castors de Saint-Quentin

Draveurs du Bas-Madawaska

Ambassadeurs de Saint-Jacques

Thunders de Perth Andover

Dynamo de Kedgwick

Prédateurs du Témiscouata

Des défis de recrutement

Il reste des obstacles à surmonter. Trois des huit équipes ont de la difficulté à recruter des joueurs.

Les Dynamos de Kedgwick, par exemple, ont beaucoup d’inquiétudes avant le début du camp d’entraînement, qui sera très court.

C’est un peu plus difficile cette année, explique le directeur général de l’équipe, Denis Couturier. Je cherche encore des joueurs locaux. Il reste peu de temps avant le début de la saison. Et en plus, l’aréna sera seulement prêt le 27 octobre.

Normand Thériault, au centre, est le président du Circuit régional de hockey, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Jacques Lebel, à droite, est l'arbitre en chef de la Ligue. Véronique Coulombe et Allan Martel sont aussi membre du Conseil d'administration. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

Le président du CRH examine la situation de près. C’est certainement un peu inquiétant, mentionne Normand Thériault. Mais, avec le repêchage de dissolution des Cataractes de Grand-Sault, il restera un noyau et je crois que ça peut aider ces équipes.

Une baisse d’assistance

Pendant des années, le CRH était très populaire auprès des partisans. De bonnes foules assistaient aux matchs.

Mais, l’arrivée de la Ligue junior A des Maritimes à Edmundston et à Grand-Sault, a changé la mise. Le Blizzard d’Edmundston et les Rapides de Grand-Sault attirent de grandes foules. Les assistances aux matchs séniors sont en baisse.

À sa première saison à Edmundston, le Blizzard a souvent joué à guichet fermé au Centre Jean-Daigle. Photo : Radio-Canada/Bernard LeBel

Ça a affecté plusieurs équipes , admet Marco Clavet, entraîneur des Ambassadeurs de Saint-Jacques. C’est normal, c’était la folie furieuse pour le Blizzard, avec leurs succès. Je pense qu’il y a de la place pour les deux ligues. Il s’agit de deux calibres différents. Ça devrait bien aller.

Depuis le début de la saison, les spectateurs sont très nombreux à assister aux matchs des Rapides de Grand-Sault, de la Ligue junior A des Maritimes. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

D’ailleurs, les Ambassadeurs vont jouer toutes leurs parties au Centre Jean-Daigle cette saison. Saint-Jacques avait fait un test en fin de saison et en séries, au printemps.

Marco Clavet est l'entraîneur des Ambassadeurs de Saint-Jacques. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

Tout de suite, on a vu le résultat mentionne Marco Clavet. Je pense que les gens aiment s’y rendre et apprécient de voir un match de hockey, confortablement.

Des équipes croient que la tendance sera renversée. Les Panthères du Haut-Madawaska, bien installées à Saint-François, sont optimistes.

Je pense que cette année, les partisans reviendront , espère Léonard Viel, le gérant des Panthères. On a eu du succès l'an passé et on a encore une bonne formation pour la saison à venir.

Un des commentaires souvent entendus par les dirigeants du circuit est l’horaire. Normand Thériault rappelle que des joueurs de l’extérieur de la région (des joueurs « importés ») doivent parcourir de grandes distances pour jouer leurs parties.

Les amateurs de hockey aiment que ça commence plus tôt que nos rencontres. Normand Thériault

Les parties du CRH commencent souvent après 20 h 30. Dans la ligue junior, c’est plutôt 19 h.

Si l’optimisme est prudent, la plupart des équipes estiment que la ligue est en santé.

Nous sommes chanceux d'avoir du bon hockey depuis tout ce temps. Mais, ce n’est pas toujours facile. On a quand même 8 équipes sur un territoire de 250 kilomètres. Marco Clavet, des Ambassadeurs de Saint-Jacques.

La saison s’ouvre le 2 novembre. Quatre parties sont à l’affiche.