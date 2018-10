« C’est un pôle d’échanges. Donc, il est de nature à faciliter grandement les déplacements sur le territoire parce que quand les gens arrivent dans un pôle d’échanges, il y a de multiples destinations possibles à des fréquences élevées, et c’est ça qui est l’incitatif derrière le transport en commun », affirme le président du Réseau de transport de la Capitale, Rémy Normand.

L’administration Labeaume a annoncé lundi la tenue d’une consultation publique sur le projet Le Phare. Le Groupe Dallaire souhaite construire un complexe immobilier sur le boulevard Laurier, à la hauteur de l’avenue Lavigerie, dans le secteur de Sainte-Foy.

Le projet comprend notamment l’érection d’une tour de 65 étages.

La Ville tiendra des séances d’information et d’échanges les 29 et 30 octobre à 19 h, à l’édifice Andrée-P.Boucher. Une séance de consultation aura lieu au même endroit et à la même heure le 21 novembre.

Changements réglementaires

La réalisation du projet Le Phare est conditionnelle à des modifications réglementaires portant notamment sur l’aménagement du terrain ainsi que la hauteur et l’implantation du bâtiment.

Elle nécessitera également la reconfiguration de plusieurs artères importantes du plateau centre de Sainte-Foy : la route de l’Église, le boulevard Hochelaga, l’avenue Lavigerie, la rue des Châtelets et le boulevard Laurier.

La Ville de Québec prévoit avoir terminé les travaux d’ici 2029.