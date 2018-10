Un texte de Kevin Sweet

La résidence de Véronic DiCaire au Bally’s à Las Vegas lui a octroyé du temps pour créer un Voices bien ficelé. C’est ce même luxe qu’elle et son équipe se sont offert pour la création de ce nouveau spectacle.

J’avais vraiment hâte de me poser pour le créer. On l’avait fait un peu à Las Vegas, mais pour les shows qui suivaient, ça allait tellement vite... On faisait : "Ok, go, go, go! On fait ça!" , explique l'imitatrice.

La période de réflexion s’imposait aussi puisque Véronic DiCaire devait monter parallèlement un spectacle pour le Canada et pour la France. Pourquoi pas créer un spectacle dont on a beaucoup envie et de le transposer en France? , s'est questionnée l’Embrunoise.

Ça vaut vraiment la peine de s’asseoir, à ce moment-là, et de se dire : “OK, la facture visuelle on l’amène avec nous, mais le contenu, on le change et on l’adapte. Véronic Dicaire, imitatrice

Celle qui peut imiter une cinquantaine de voix sera accompagnée sur scène par six danseurs, quatre garçons et deux filles, ainsi que par quatre musiciens.

Je suis très contente d’arriver avec une formule un peu plus léchée.

Cardin et Nolin parmi ses nouvelles voix

Le public pourra de nouveau entendre ses imitations de Ginette Reno et de Céline Dion, mais la Franco-Ontarienne a voulu réinventer la façon de les interpréter. Dans le cas de Céline Dion, par exemple, l’équipe s’est imaginée à quoi ressemblerait une comédie musicale sur sa vie.

Véronic DiCaire a beaucoup écouté la radio et a discuté avec son entourage pour cibler de nouvelles interprètes susceptibles d’être imitées. Charlotte Cardin et Safia Nolin seront donc intégrées au répertoire.

Il y a aussi des nouvelles voix que j’avais envie de faire. Je suis une très grande fan des années 1980 et 1990 et il y avait plein de voix et de chanteuses que je n’avais pas imitées encore. Véronic Dicaire, imitatrice

Un spectacle multigénérationnel

Véronic DiCaire veut aussi faire le pont entre les différentes générations de spectateurs qui remplissent les salles dont elle foule les planches.

Je pense que c’est important de couvrir toutes les générations qui viennent voir mon spectacle. [...] Ce sont les parents qui amènent les parents et qui amènent les enfants. C’est la caravane au complet qui vient me voir , précise-t-elle.