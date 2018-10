Le conseil municipal a accepté au début du mois d’allonger 400 000 $ de plus à ce projet, qui permet aux citoyens lavallois d’obtenir un coup de pouce financier de 2000 $. Cette somme s’ajoute à la subvention de 8000 $ que le gouvernement du Québec accorde déjà aux acheteurs d'un véhicule électrique. Pour les vélos électriques, l’aide est de 400 $.

Ce programme municipal est unique au Canada.

« Il y a un engouement, et on en est bien heureux d’augmenter la quantité de véhicules électriques en sol lavallois », a affirmé Virginie Dufour, conseillère municipale et membre du comité exécutif, à Gravel le matin, lundi.

En se basant sur les ventes de voitures électriques sur le sol lavallois l’année précédente, l'administration avait prévu accorder une centaine de subventions. Or, elle a déjà reçu plus de 163 demandes en six mois.

Ces véhicules « représentent une réduction annuelle de 455 tonnes de CO2 », a indiqué la Ville par voie de communiqué, lundi. « Ceci correspond à un gain environnemental équivalant au retrait de neuf camions lourds de la circulation, et ce, pendant un an. »

Pour les vélos, 221 demandes ont été présentées jusqu'à maintenant. Ces bicyclettes électriques sont surtout achetées par des personnes « qui n’utilisaient plus leur vélo à cause de l’âge, des distances ou de la vitesse », explique Mme Dufour.

Ces vélos permettent en outre à plusieurs personnes de faire de courts déplacements autrement qu’en voiture, dans une ville où les zones résidentielles et commerciales sont souvent distantes les unes des autres.

Selon les plus récentes données de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), il s’est vendu à travers la province plus de 13 600 véhicules 100 % électriques dans les six premiers mois de 2018. Il y a quatre ans, il n’y en avait eu que 1400 pour toute l’année.

Un programme de compensation des GES

« Les frais ne sont pas assumés pas les Lavallois, ce n’est pas payé par les taxes, explique Mme Dufour. C’est un programme de compensation qui est financé par les promoteurs immobiliers. »

En effet, depuis 2011, la Ville impose une tarification spéciale aux promoteurs pour tout projet de développement résidentiel, commercial ou industriel, afin de financer des initiatives environnementales.

Des « sommes considérables », soit environ 1,6 million de dollars, avaient été accumulées au fil des années, dit Mme Dufour.

Pour utiliser ces sommes à bon escient, « on cherchait des programmes », admet-elle. « On a été sur le marché du carbone, mais on n’avait rien qui était vraiment efficace pour avoir un impact en sol lavallois ».

Cherchant à minimiser les impacts des gaz à effet de serre sur son territoire, la municipalité – construite sur le modèle du tout à l’auto – a donc développé son propre projet.

Le programme lavallois se veut plus limitatif que celui du gouvernement, puisque seuls les véhicules 100 % électriques sont admissibles, et non les hybrides.

Le prix d'achat moyen des véhicules électriques pour lesquels une subvention a été accordée s'élève à 42000$. L'aide financière de 2000$ octroyée par la Ville peut faire la différence dans la prise de décision afin d'effectuer un virage vert. Communiqué de la Ville de Laval

Laval a également octroyé récemment un contrat pour faire installer cinq nouvelles bornes de recharge rapides sur son territoire, alors qu’elle n’en disposait que d’une seule auparavant. Il y a des bornes régulières sur le territoire, certaines opérées par le privé, mais « la demande est pour des recharges rapides », dit Mme Dufour. Ainsi, la Ville ajoute des bornes chaque fois que des travaux sont faits dans ses bâtiments municipaux, plaide-t-elle.

L’administration du maire Demers a l’intention de reconduire le programme en 2019, sous réserve de son acceptation par le conseil municipal.

D'autres municipalités pourraient éventuellement adopter des programmes similaires. Sa voisine montréalaise, toutefois, n'envisage pas de mettre en place ce type de programme, a fait savoir l'attachée de presse du comité exécutif, Laurence Houde-Roy.