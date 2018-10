Ce signal remplace celui de Radio-Canada Chisasibi, qui offrait la programmation réseau d’ICI Radio-Canada Première et la programmation en langue crie provenant de CBC North.

Le changement survient après des discussions avec diverses communautés autochtones desservies par ICI Radio-Canada Première.

Il y a eu consultation des chefs lors d’un conseil d’administration [du Conseil de la Nation Atikamekw] et il fut décidé que le signal le plus approprié serait celui de Radio-Canada Mauricie, provenant de la station régionale de Trois-Rivières , affirme le grand chef Constant Awashish.

La directrice des Services français de Radio-Canada Mauricie-Centre-du-Québec, Nancy Sabourin, se dit honorée de la décision des communautés de Manawan, Opitciwan et Wemotaci.

Nous ferons le maximum pour être à la hauteur de ce privilège, et souhaitons que cette entente jette les bases d'une nouvelle collaboration nous permettant d'être un reflet plus complet de la vie de ces trois communautés de la nation Atikamekw , a dit Mme Sabourin.

La programmation radio de la station régionale de Trois-Rivières peut désormais être captée aux fréquences 92,3 (Wemotaci), 92,9 (Opitciwan) et 103,5 (Manawan).

Une émission spéciale à La Tuque le 25 octobre

Le 25 octobre de 15 h 30 à 18 h, Yves Larouche et l’équipe de 360 PM, Marie-Claude Julien (nouvelles), Anne-Marie Lemay (arts et culture) et Élyse Allard (chroniqueuse 360), se déplaceront à La Tuque pour diffuser une émission spéciale devant public en direct du Centre Sakihikan (544, rue Saint-Antoine). Cette émission spéciale se veut une célébration de la culture autochtone avec plusieurs invités spéciaux, dont le Grand Chef Constant Awashish et en prestations musicales, les artistes Laura Niquay et Ivan Boivin-Flamand.