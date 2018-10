Les sept enfants de la même famille ont été confiés temporairement à leur mère le mois dernier après qu’une fillette de sept ans eut accusé son père, identifié par les initiales PW, de l’avoir agressé sexuellement à répétition.

La mère, HH, est une ancienne toxicomane qui a perdu la garde de ses enfants en 2017, selon un document judiciaire. Elle est la mère biologique de tous les enfants sauf un.

Les enfants sous surveillance depuis 10 ans

Les services de protection de l’enfance supervisent la garde de ces enfants depuis près d’une décennie.

Au fil de ces années, ils ont reçu diverses plaintes concernant des actes de violence familiale. Certains étaient dirigés vers l’un ou l’autre des conjoints; d’autres concernaient des gestes posés par le père envers ses enfants.

En septembre, toutefois, les autorités judiciaires étaient confrontées à un dilemme. Si on ne voulait pas séparer les enfants, il y avait peu de solutions, d’où la décision de les confier à leur mère.

Un foyer dysfonctionnel

Dans sa décision, le juge Fred Ferguson brossait toutefois un portrait sombre de la situation dans laquelle vivaient ces enfants.

Lorsqu’on considère la santé mentale, émotionnelle et physique de ces enfants, il est clair qu’ils font face à un dysfonctionnement important depuis plusieurs années , écrivait-il dans sa décision.

La décision du juge Ferguson a été rendue au palais de justice de Miramichi. Photo : Radio-Canada/Michel Nogue

En 2017, trois mois après avoir obtenu la garde de ses enfants, PW a plaidé coupable à une accusation de voies de fait contre leur mère.

En juin dernier, une des enfants, identifiée par l’initiale A, a confié à un aide-enseignant à son école qu’elle avait été agressée sexuellement par son père. Lorsque des travailleurs sociaux en ont parlé à la mère de la fillette, elle a corroboré l’allégation.

Interrogée directement par les travailleurs sociaux, A a déclaré que son père allait la chercher au sous-sol de la maison lorsque les autres enfants s’étaient endormis et l’amenait dans sa chambre.

Elle a ajouté qu’il la déshabillait, qu’il la couchait sur son lit et lui touchait les parties intimes , écrit le juge Ferguson. Cette scène se serait répétée plus de cinq fois, selon la fillette. Les attouchements auraient commencé lorsqu’elle avait 5 ans.

Droits de visite du père maintenus

Lorsque PW a perdu la garde de ses enfants, il a continué à bénéficier de droits de visite supervisés auprès d’eux, A comprise. La fillette a fini par déclarer qu’elle ne voulait plus voir son père.

Les allégations ont été rapportées à la GRC qui a recommandé que des accusations d’agression sexuelle et de contacts sexuels soient portées contre le père. Aucune décision à ce sujet n’a encore été prise par le Service des poursuites publiques du Nouveau-Brunswick.

Le service, de même que l’avocat de PW, n’ont pas voulu commenter.

Trouver des foyers d'accueil autochtones : un « grand défi »

La PDG d’une nouvelle agence micmaque de services à la famille et à l’enfance, Oona Keagan, affirme que de placer sept frères et soeurs dans une même famille d’accueil peut présenter un « grand défi ».

Oona Keagan, directrice d'une nouvelle agence micmaque de services aux enfants et à la famille. Photo : Radio-Canada/Pierre Fournier

Sans vouloir commenter de cas spécifique, elle reconnaît que la disponibilité de familles d’accueil dans les communautés autochtones pose problème. La situation n’est toutefois pas critique, assure-t-elle.

Son agence, la Mi'kmaq Child and Family Services New Brunswick, s’est justement donné comme mission de recruter plus de familles d’accueil et tente de placer les enfants à risque auprès de membres de leur famille, dans la mesure du possible.

L’agence est née en janvier de la fusion des services à l’enfance et à la famille de sept communautés micmaques, dont Eel Ground.

Cette fusion avait été recommandée par Bernard Richard, l'ancien défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick, à la suite d’un examen du système de protection de l’enfance des Premières Nations.

Cet examen avait été commandé suivant la mort d’une adolescente d’Elsipogtog, Mona Stock, 13 ans, qui s’était enlevé la vie après avoir été placée dans un foyer d’accueil où elle avait été agressée sexuellement par un homme condamné dans le passé pour crimes sexuels.

Avec les renseignements de Karissa Donkin, CBC