Non, nous ne sommes pas le 1er avril. Cela signifie que vous pouvez bel et bien décorer les photos de votre chat d’un chapeau, de lunettes et même d’une tranche de pain. Le tout en temps réel à l’aide de l’appareil photo de votre téléphone et de la réalité augmentée.

Cette fonctionnalité était déjà offerte pour certaines races de chiens, mais c’est la première fois que les chats peuvent aussi participer.

Cette nouveauté survient alors que le nombre d’utilisateurs actifs de l’application de messagerie est en chute libre.

Snap, l’entreprise derrière Snapchat, a annoncé que le nombre de connexions quotidiennes a baissé de millions entre avril et juin pour s’établir à 188 millions.