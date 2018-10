Voici ce qui est important de savoir avant de traverser une frontière :

1. Légalisation

À compter du 17 octobre, les adultes au Canada pourront posséder jusqu'à 30 grammes de cannabis légal. Chaque province décide des règles entourant la vente et la culture de la plante. Le produit pourra être acheté auprès de détaillants autorisés et certaines provinces autoriseront les particuliers à faire pousser des plants, sauf au Manitoba et au Québec, où aucun plant ne sera autorisé.

2. Emporter son cannabis avec soi ?

Malgré la légalisation du cannabis, transporter de la marijuana au-delà des frontières, peu importe la forme, est illégal et pourrait entraîner de lourdes sanctions pénales au pays et à l'étranger.

La situation est identique même si vous voyagez dans des endroits comme les Pays-Bas ou l'Uruguay où le cannabis a été légalisé ou décriminalisé.

3. En route vers les États-Unis

De nombreux États américains autorisent l’usage à des fins médicinales ou récréatives de la marijuana. Cependant, la culture, la possession et la distribution de la drogue restent illégales en vertu de la loi fédérale sur les substances contrôlées.

Puisque la frontière relève de la juridiction fédérale, les douaniers peuvent interdire l’entrée sur le territoire de gens pour un certain nombre de raisons liées à la marijuana. Notamment une condamnation pour crime ou un aveu d’usage sans condamnation. Les voyageurs pourraient aussi se voir refuser l’accès aux États-Unis si l'agent pense que le voyageur se prépare à enfreindre la loi sur les substances contrôlées.

Il est préférable d’éviter les indices visuels révélateurs ou de faire des commentaires qui pourraient laisser croire que vous avez utilisé de la drogue.

Le gouvernement fédéral conseille aux Canadiens de ne pas mentir à la frontière. Si vous n'aimez pas les questions, vous avez le droit de retirer votre demande d'inscription aux États-Unis.

4. Que se passe-t-il pour un travailleur dans l'industrie du cannabis?

Le service américain des douanes affirme qu'un citoyen canadien travaillant dans l'industrie du cannabis légal au Canada sera généralement autorisé à se rendre aux États-Unis pour des vacances ou pour affaires, sans lien avec le cannabis. Cependant, une personne cherchant à entrer pour des raisons liées à l'industrie du cannabis pourrait se voir refuser l'accès aux États-Unis.

5. Entrer au Canada

Le gouvernement averti que d’apporter du cannabis au Canada demeurera illégal, même si vous quittez des pays qui ont assoupli leurs lois sur la consommation de la marijuana.

Les fonctionnaires de l'Agence des services frontaliers du Canada demanderont désormais aux visiteurs et aux Canadiens s'ils possèdent du cannabis.

Si un voyageur transporte du cannabis lors de son entrée au Canada, il doit le déclarer à l'agence frontalière. Sinon, ce dernier risque d’être arrêté et poursuivi.