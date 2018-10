Après avoir été référés à la clinique par leur médecin de famille, les patients subissent une évaluation et sont pris en charge par le prochain chirurgien disponible de la clinique. Les quatre spécialistes de l’unité de soins travaillent également de manière alternée à Dryden, Fort Frances et Kenora.

Le cofondateur de la clinique, le Dr Daves Puskas, indique que pour que le modèle de soins réussisse, les médecins ont dû mettre de côté leur volonté de se faire compétition.

Nous préférons généralement travailler de manière indépendante, mais mes partenaires ont bien accueilli l’idée et y ont bien pensé avant d’accepter. Nous sommes ainsi capables de fournir des soins plus adaptés aux patients. Dr Dave Puskas, cofondateur de la clinique de soins orthopédiques de Thunder Bay

Le médecin estime également que l’un des avantages de la clinique est la présélection des patients.

Cela fait que les patients qui nous rencontrent ont réellement besoin de nos soins, parce qu’ils ont été évalués auparavant. Ils ne doivent pas d’abord attendre plusieurs années pour finalement se rendre compte qu’ils ne sont pas des candidats idéaux pour une opération chirurgicale , explique-t-il.

Quatre chirurgiens orthopédistes travaillent à la nouvelle clinique de l'hôpital de Thunder Bay. Photo : Radio-Canada/Caroline Bourdua

Selon le Dr Puskas, l’ouverture de la clinique a réduit les temps d’attente des consultations de neuf mois à près de quatre semaines et les opérations chirurgicales subséquentes, s’il y a lieu, se font aussi beaucoup plus rapidement.

L’anxiété et le stress des patients s’en trouvent réduits et ils ne doivent plus avoir autant recours aux anti-douleurs , fait savoir Caroline Fanti, cofondatrice de la clinique.

Avec les informations de CBC