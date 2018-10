C'est la dernière ligne droite de l'ENFFADA. Des policiers, des chercheurs et des personnes engagées dans leur communauté feront des témoignages d'experts avant la rédaction du rapport final.

[Il s’agit de] gens qui ont une connaissance, un savoir ou une expertise pour venir corroborer, venir répondre à des questions, venir déranger ce qui a été dit auparavant , explique Michèle Audette, commissaire de l’ENFFADA.

La commissaire Michèle Audette prenant la parole à l'ouverture des audiences de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées à Montréal, le 12 mars 2018. Photo : Radio-Canada

Faible participation des Terre-Neuviens et Labradoriens

Parmi les experts invités à Saint-Jean, seulement deux travaillent dans la province, ce qui étonne Michèle Audette.

C'est des questions que je vais poser à nos avocats pour savoir s'il y a eu des tentatives de la part du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador [de susciter des témoignages], et si oui, pourquoi on n'a pas répondu en faveur et ainsi de suite étant donné qu'on est sur leur territoire.

Il faut dire que certains groupes auraient voulu fournir un témoignage d’experts, mais n’ont pas eu la possibilité de le faire, comme l’explique Amelia Reimers, du centre de l'amitié autochtone de Saint-Jean.

Je crois qu'il y a beaucoup de confusion. Les membres de la communauté ne savent pas quoi penser et ne comprennent pas la différence entre ces audiences institutionnelles et les témoignages individuels , dit-elle.

La différence entre audiences institutionnelles et audiences communautaires L’ENFFADA s’est déroulée en deux temps. Il y a d’abord eu des audiences communautaires qui mettaient l’accent sur les témoignages des proches et des survivantes d’actes de violence. La partie II, les audiences institutionnelles, se concentre sur les témoignages des représentants des institutions. Elle cherche à mettre en évidence les causes systémiques de la violence institutionnelle envers les femmes et les filles autochtones.

Le rapport final de la commission est prévu pour le mois d'avril 2019.

Avec les renseignements de Marie Isabelle Rochon