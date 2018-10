Okullar, un Slovaque sélectionné au repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey, en est à sa première saison dans la LHJMQ. Il a permis au Phoenix de se distancer en touchant la cible deux fois en 27 secondes au troisième engagement.

Benjamin Tardif et Bobby Dow ont tous deux récolté un but et deux mentions d'assistance pour le Phoenix, qui a retrouvé le chemin de la victoire après deux revers. Félix Robert, Taro Jentzsch et Julien Anctil ont aussi fait scintiller la lumière rouge.

Shawn Boudrias a été l'unique marqueur des Olympiques, qui se sont inclinés pour un quatrième match de suite.

Le gardien recrue Thomas Sigouin a inscrit une première victoire en carrière dans la LHJMQ grâce à 29 arrêts. Rémi Poirier, une autre recrue, a cédé sept fois devant 38 tirs entre les poteaux des Olympiques.

Voltigeurs 3 Foreurs 2

Joseph Veleno a amorcé la remontée des Voltigeurs en marquant un but en désavantage numérique et la formation de Drummondville a comblé un déficit de deux buts pour finalement venir à bout des Foreurs de Val-d'Or 3-2.

Après avoir ouvert la marque pour les siens en fin de deuxième période, Veleno s'est ensuite fait complice de Brandon Skubel sur le but gagnant des Voltigeurs, alors qu'il restait un peu plus de cinq minutes à faire au match. Nicolas Guay a également trompé la vigilance de Mathieu Marquis, qui a fait face à 42 lancers. Thomas Pelletier a obtenu deux mentions d'assistance.

Julien Tessier, en avantage numérique, et Nicolas Ouellet ont permis aux Foreurs de se forger une avance de deux buts au deuxième engagement.

Olivier Rodrigue a pour sa part repoussé 24 des 26 rondelles dirigées vers lui.

Armada 2 Tigres 6

Egor Sirdyuk a enfilé deux buts en troisième période pour mener les Tigres de Victoriaville vers un gain de 6-2 devant l'Armada de Blainville-Boisbriand.

Simon Lafrance a aussi fait scintiller la lumière des buts à deux reprises, dont le dernier dans un filet désert, en plus de récolter une mention d'aide. Félix Paré et Marc-Antoine Brouillette ont complété la marque du côté des Tigres.

Alexander Katarenakis et Joël Teasdale ont répliqué pour l'Armada, qui a concédé deux buts en avantage numérique en cinq occasions.

Tristan Côté-Cazenave a réalisé 28 arrêts pour les locaux, tandis que son vis-à-vis, Émile Samson, a cédé à cinq reprises en 30 lancers.