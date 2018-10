Le détaillant, qui a déjà connu des jours plus glorieux, a recours au chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Il s’agit en quelque sorte de l’aboutissement d’une longue et lente agonie d’une décennie au cours de laquelle le détaillant a multiplié les fermetures de magasins tout en enregistrant un fort déclin de ses ventes.

Sears n’a pas réalisé de bénéfice depuis 2011 et les critiques soutiennent que le grand patron Eddie Lampert a laissé les magasins se détériorer au fil des ans, au même moment où il rachetait des actions du détaillant et qu’il lui prêtait de l’argent.

L’entreprise a notamment vendu la célèbre marque Craftsman à Stanley Black & Decker l’an dernier pour 900 millions de dollars et envisage de faire de même avec les appareils Kenmore.

Le dépôt de bilan a été déclenché par une impasse entre Lampert, principal actionnaire et prêteur de la société, et un comité spécial du conseil, sur un plan de sauvetage proposé par Lampert.

Le titre de Sears a clôturé à 41 cents américains vendredi, bien loin des 100 $ US qu’il valait lorsqu’Eddie Lampert, une étoile des fonds spéculatifs, a fusionné les magasins Sears et Kmart dans une transaction de 11 milliards de dollars américains en 2005.

D’une restructuration à l’autre…

Sears est né en 1888, à une époque où le détaillant vendait des montres et des bijoux. Son premier magasin a ouvert ses portes en 1925 à Chicago.

Une des questions touchant les investisseurs concerne la valeur des actifs de Sears, qui comprend plusieurs propriétés immobilières. Sears a vendu à une entreprise créée par Lampert 235 de ses meilleurs magasins pour la somme de 2,7 milliards de dollars américains.

En 2017, Sears a annoncé une restructuration au cours de laquelle le détaillant prévoyait réduire ses dépenses d’un milliard de dollars en vendant des magasins, en éliminant des emplois et en vendant ses marques les plus célèbres.

Les temps sont durs pour les magasins brique et mortier, à une époque où le commerce électronique, avec Amazon en tête, connaît une croissance fulgurante. L’an dernier, Toys « R » Us s’est protégé de ses créanciers aux États-Unis et a été obligé de cesser ses activités. La division canadienne du magasin de jouets a survécu à cette épreuve, car le milliardaire canadien Prem Watsa a acquis cette division et ses 82 magasins pour 300 millions de dollars.