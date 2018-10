Il est monté sur scène pour la dernière fois en juillet 1997, lors d’une prestation improvisée qui devait durer trois heures, à Montréal. Pris de panique, Courtemanche quitte la scène en catastrophe en plein milieu du spectacle. Il n’y remontera plus par la suite.

« Ça a été le pire moment de ma vie, professionnellement, et je le regrette encore, a-t-il expliqué. Je regrette tout ce que j’ai pu dire et faire et ce que j’ai donné au public ce soir-là […]. C’était dégueulasse. »

Il lui était souvent arrivé de ne pas vouloir monter sur scène en raison de crises de panique, mais il finissait toujours par se calmer et les gens spectateurs n’y voyaient que du feu. Ce soir-là, il avait omis de prendre son médicament pour combattre l’anxiété.

Au zénith de sa carrière, Michel Courtemanche connaissait alors un véritable succès international, une première pour un humoriste québécois. Il avait même été approché par le réalisateur George Lucas pour incarner le rôle de Jar Jar Binks dans un film de la saga Star Wars – projet qui ne se concrétisera pas, car le Québécois était trop petit.

Dans sa biographie, on apprend qu'une grande souffrance se cachait derrière ce succès éclatant. Il « disait oui à tous [les projets] », mais la pression était trop immense pour lui.

Quand tu es bipolaire et que tu es dans une phase maniaque, tu dis oui à tout. Et là quand tu dois exécuter tes contrats et que tu es dans un creux, ça ne va pas bien. Michel Courtemanche

Poussé à bout

L’entourage de Michel Courtemanche attendait beaucoup de ce jeune humoriste bourré de talent. En rétrospective, l’humoriste juge avoir été exploité.

« Il y a une fois, je me rappelle, où j’étais vraiment à bout et je n’étais plus capable de faire quoi que ce soit et, finalement, on m’a convaincu que si je décidais de lâcher je le regretterais après et il serait trop tard. Ce qui fait que j’ai décidé de continuer plutôt que de suivre mon instinct. »

Il juge avoir été traité injustement par Juste pour rire et, plus particulièrement, par son imprésario François Rozon, qui, selon ce que Michel Courtemanche soutient dans sa biographie, prenait 50 % de ses revenus, quels qu’ils soient.

François Rozon s'est défendu après l’émission diffusée dimanche soir. « Michel et moi étions complices, amis et partenaires d’affaires, d’égal à égal, a-t-il écrit dans une déclaration transmise par courriel. Malheureusement, les souvenirs de Michel sont erronés, autant pour les aspects humains, que financiers. »

« Chacun de nos contrats a été conclu en bonne et due forme et respecté fidèlement, affirme-t-il. Nous en avons bénéficié tous les deux à travers les succès et assumé les responsabilités des projets qui n’ont pas fonctionné. »

Rozon affirme également avoir « essayé de l’aider du mieux que je pouvais à l'époque » pour l’empêcher de sombrer et avoir « été l’un des seuls à le visiter et à l’aider à réorganiser sa vie à sa sortie » de maisons de thérapie.