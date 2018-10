Malgré cet achalande important, l'événement a été en mesure de conserver une échelle humaine qui permet les échanges, selon son président d'honneur, Normand Baillargeon.

« De plus en plus, on consomme de l'information de manière virtuelle. On reclique très rapidement, on relit très peu, on ne fait pas attention à ce qu'on lit. J'en suis le premier coupable. Le livre acquiert une noblesse et une importance qui me semble grandissante qui mérite d'être souligné », croit l'auteur.

Le Salon du livre, ce n'est pas un espace commercial où on vend seulement des livres. On fait une rencontre avec les gens qui lisent et les gens qui les font. Normand Baillargeon, auteur

Pour cette édition-anniversaire, la programmation « éclectique » et un aménagement plus « festif et lumineux » ont fait la différence.

« Les exposants étaient au rendez-vous, les visiteurs aussi, résume la directrice de l'événement, Émilie Pinard. Une édition avec plein de surprises, des auteurs généreux, c'était ça le 40e salon du livre. »

Une quinzaine d'activités ont été organisées à l'extérieur des murs du centre de foires.

Des enfants lisent au salon du livre de l'Estrie. Photo : Radio-Canada

Succès auprès des jeunes

Plus de 3 400 élèves ont profité du 40e Salon du livre de l'Estrie. Cette année, une chance aux trésors avait été préparée pour les jeunes.

Les organisateurs se sont même déplacés dans 25 classes de la région pour expliquer le concept et préparer les jeunes.

« C'est un projet pour occuper les enfants en salon d'une part, mais aussi pour leur faire comprendre qu'un salon du livre c'est aménagé en fonction des éditeurs, et non par thématique par exemple », explique la directrice de l'événement.

« Une visite qui n'est pas préparée, ce n'est pas la même chose. Ici j'ai demandé à des élèves de voir leur documentation. Ici, on les prépare et c'est vraiment important », souligne Normand Baillargeon.

L'an prochain, l'organisation espère pouvoir visiter encore plus d'élèves dans les classes et même ,peut-être, développer une version numérique de cette chasse aux trésors.