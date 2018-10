L’événement mis sur pieds par les ligues professionnelles américaine et canadienne a pour but de faire la promotion du sport de part et d’autre de la frontière.

Pas besoin d’expérience pour jouer au football drapeau. Il faut seulement pratiquer les attrapés et les lancers. Ensuite, il faut juste courir avec le ballon , explique le directeur des projets stratégiques de la LCF, Eric Noivo.

Les neuf équipes mixtes qui croisaient le fer dimanche avaient dans leur mire un prix bien particulier : un voyage à Edmonton pendant la semaine de la Coupe Grey pour participer à la finale canadienne de football drapeau.

Même si le prix pour la formation gagnante était alléchant, les jeunes participants n’ont pas laissé la rivalité leur monter à la tête.

Je peux pratiquer mes moves défensifs en football américain , se réjouit le jeune Massimo Longo, venu de Montréal. C’est vraiment amusant et j’aime jouer avec mes amis , raconte Efe Atacan, un jeune joueur d'Ottawa qui a foulé le gazon de la Place TD dimanche.

Cet esprit de camaraderie a aussi de quoi réjouir les responsables des diverses équipes.

On leur a dit qu’on était là pour, un, s’amuser, puis, deux, gagner , explique Stanley Paul, un entraîneur pour Extra point flag football, une organisation montréalaise. Quand on leur met en tête qu’on est là pour s’amuser, ils vont être moins stressés, ils vont être plus professionnels. Puis c’est ça qui va les aider.

Avec les informations de Kim Vallière