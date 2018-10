Offrir des modèles de femmes autochtones inspirantes aux Canadiens, c'est le but de la série de portraits d'héroïnes autochtones entamée par l'artiste métisse francophone Diana Frost. Présentés à l'exposition Art from the Unknown, au Centre McDougall de Calgary, ces portraits offrent une facette positive de l'histoire des peuples autochtones, incarnée par ses héroïnes.