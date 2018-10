Le propriétaire de l'épicerie Métro Sagamie a décidé de prendre les grands moyens pour appuyer les producteurs de lait du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans la section des produits laitiers, on peut lire : "Nous ne sommes pas désolés, nous ne vendons pas de lait américain".

Un épicier de la région a installé une note sur ses tablettes, indiquant qu'il ne vend pas de lait américain. Photo : Radio-Canada

Cet appel au boycottage plait beaucoup aux consommateurs.

Si on veut protéger notre industrie laitière au Québec, on va essayer d'encourager nos producteurs locaux. Un citoyen

Des initiatives comme celle-ci font de plus en plus leur apparition dans les épiceries du Québec. Pour les producteurs de lait, il s'agit d'un appui de taille.

C'est merveilleux. Parce que nous à la ferme on n'est pas toujours capable de se rendre dans le réfrigérateur donc ça nous aide d'avoir des alliés comme ça dans la région. Daniel Gobeil, président régional du syndicat des producteurs de lait

La question des produits transformés

La bataille est toutefois loin d'être gagnée. Les producteurs s'inquiètent non seulement de l'arrivée sur les tablettes du lait américain, mais surtout des produits transformés incluant le yogourt et le fromage.

Quand on voit la transformation, quand on voit des nouveaux produits qui entrent en compétition, bien est-ce qu'on va perdre des laiteries dans la région? Est-ce qu'on va perdre des transformateurs? Quand on est producteurs et qu'on perd des usines, on est très sensibles à ça , ajoute Daniel Gobeil.

Les producteurs de lait du Saguenay-Lac-Saint-Jean vont se réunir lundi à Alma pour discuter de la nouvelle entente. Ce sera aussi l'occasion pour eux de mettre en place un plan d'action afin de démontrer leur mécontentement au gouvernement canadien.

D'après le reportage de Jessica Blackburn