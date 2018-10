L'idée du Centre de femmes l'ÉRIGE est de passer des commandes d'achats collectifs d'aliments à moindre coût destinés aux femmes d'Abitibi-Ouest.

Plusieurs produits biologiques sont déjà disponibles, dont de la farine, de l'huile, des noix, des fruits secs et du café entre autres.

La chargée de projet pour le groupe, Lynn Marcoux, croit que ça va améliorer les conditions des femmes de la région.

On veut améliorer les conditions des femmes de chez nous. Pour ça il faut qu'elles aient accès à des produits alimentaires de base à bon prix. Lynn Marcoux

Elle souhaite que des femmes s'impliquent en grand nombre pour pousser plus loin le projet.

On cherche des bénévoles qui voudraient s'impliquer dans le projet, dit-elle. On veut que ça vienne d'un groupe de femmes comme un groupe de solidarité et d'entraide pour partir le projet selon les besoins. Les bénévoles auront à sonder les besoins, à créer des partenariats et des collaborations et déterminer le modèle de groupe d'achat qui sera adapté au besoin des femmes.

Lynn Marcoux veut offrir surtout des produits locaux ou d'ailleurs au Québec.