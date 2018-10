Impossible de comparer l'événement de cette année avec MosaïCanada 150, que plus d'un million de personnes avaient visité gratuitement en 2017 au parc Jacques-Cartier.

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, demeure positif malgré la déception. Ce ne sont pas des chiffres aussi grands que ce qu’on espérait , reconnaît-il. Ç’a attiré des gens de partout. Ça reste en centaines de milliers. C’est quand même bien du monde.

Du côté des Mosaïcultures internationales de Montréal, qui organise l’exposition d’œuvres végétales, on plaide que ce sont les aléas de la météo qui ont nui à l’événement.

Pour des raisons de température, ç’a été très difficile. Un dur départ au mois de juillet, on ne se le cache pas , explique le porte-parole de l’organisation, Jacques Ouimette.

Investissement du secteur public

Le financement public est venu plus tard qu’en 2017, souligne également Tourisme Outaouais. Le fait que [le financement] soit arrivé un peu plus tard fait en sorte qu’on n’a pas pu en faire une si grande diffusion sur les marchés extérieurs , relate sa directrice générale, France Belisle.

La Ville de Gatineau a subventionné les Mosaïcultures à hauteur de deux millions de dollars, alors que le budget total de l’exposition s’élève à cinq millions de dollars. La Municipalité a cependant assuré une caution, s'engageant à débourser jusqu'à 1,5 million de dollars si l'événement est déficitaire.

De mettre deux millions dans un projet en plus de le cautionner, il y avait quelque chose qui me disait que ce n’est pas comme ça qu’on fait des affaires , juge le conseiller de Masson-Angers, Marc Carrière, qui reconnaît toutefois que le projet était au départ « mobilisateur ».

Même si l’événement n’aura pas eu le succès escompté, le maire de Gatineau ne croit pas que la Ville perdra l’argent qu’elle a investi. Pour l’instant, ça augure bien pour nous [...] on ne devrait pas payer plus que ce à quoi on s’attendait , avance-t-il.

Le bilan complet de Mosaïcultures Gatineau 2018 sera dressé en novembre.

Avec les informations de Martin Robert