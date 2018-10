Dennis Oland s'apprête à vivre pour une deuxième fois le procès pour meurtre au deuxième degré de son père, un des héritiers de la brasserie Moosehead.

Pouvoir, argent et célébrité sont au coeur de ce drame familial qui s'étire depuis le 6 juillet 2011, soit le jour où la victime, Richard Oland, a pénétré pour la dernière fois dans son bureau de la rue Canterbury, à Saint-Jean.

On a affaire ici à des gens relativement connus, avec de l'influence, qu'on pourrait dire aussi. Des gens, oui, qui peuvent se payer des avocats compétents et solides , explique Jean Sauvageau, professeur en criminologie à l’Université Saint-Thomas.

Solides, ajoute le professeur, au point de faire jurisprudence à la Cour Suprême en obtenant la libération sous caution de Dennis Oland lors du processus d'appel.

L’histoire se répète

Le verdict de culpabilité a été annulé en 2016. La Cour d'appel a ordonné la tenue d'un deuxième procès, après avoir conclu que le juge de première instance avait erré dans ses instructions au jury.

Lundi, les candidats pour former le nouveau jury seront entendus à l'amphithéâtre Harbour Station.

Il faut garder en tête qu'il n'est pas question ici de trouver quelqu'un qui n'aurait pas entendu parler du procès, c'est impossible, on n'est plus dans ces époques-là. Il faudra au minimum trouver des jurés qui sont disposés à écouter la preuve de façon tout à fait ouverte et ne pas avoir d'idée préconçue sur la culpabilité ou la non-culpabilité de l'accusé , note Jean Sauvageau.

En 2015, des milliers de candidats ont été appelés pour la sélection du jury. Le procès a depuis été qualifié du plus long et plus coûteux procès de l'histoire de Saint-Jean.

Le deuxième procès ne devrait pas être une mince affaire non plus, selon le criminologue : Advenant une déclaration de culpabilité ou de non-culpabilité, quelle qu'elle soit, ça va peut-être mener à un appel de la part d'une ou l'autre des deux parties qui n'aura pas prévalu; donc, ce n'est peut-être pas fini encore, il y a peut-être un appel qui va suivre, ça reste un procès de première instance.

Quant aux avocats de Dennis Oland, ils espèrent désormais un acquittement complet du suspect numéro un de cette saga judiciaire.