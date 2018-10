Dans le cadre de la tournée « L'Abitibi-Témiscamingue débarque à ... », les membres de la délégation ont fait la promotion de la région auprès des chercheurs d'emplois.

D'ailleurs, les kiosques de la délégation ont attiré plusieurs dizaines de personnes intéressées à venir tenter leur chance dans le marché du travail de la région.

Des gens qui sont ici prêts à travailler, mais qui n'en trouvent pas à Montréal et qui sont prêts à se déplacer en région s'il y a un emploi qui les inverse , précise l'agent d'attraction et de rétention au Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue, Guillaume Gonzalez.

Il dit avoir constaté une forte clientèle immigrante, des gens qui sont arrivés au Québec depuis un à deux ans et qui se retrouvent un peu dans un marché du travail saturé et qui sont prêts à aller en région.

Les agents des carrefours jeunesse emplois se chargeront par la suite à faire le lien entre les employeurs et les candidats potentiels, explique Guillaume Gonzalez.

À notre retour au bureau, on va renvoyer un courriel à toutes ces personnes-là et on va faire un travail de suivi avec elles, à essayer de faire une espèce de réseautage de leurs profils par rapport à certaines demandes d'emploi qu'on a déjà en région, dit-il­. Il y a déjà des profils qui se sont dégagés, on va les [relier] à certaines demandes d'emploi.

Il rappelle qu'il est également possible pour les candidats de visiter la région dans le cadre d'un séjour exploratoire.