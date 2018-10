Un texte de Michel Marsolais

Les sondeurs n'avaient pas de quoi pavoiser au lendemain de l'élection du 1er octobre.

On parle de la pire erreur de l'histoire des sondages politiques au Québec qui remonte à 1959. Les maisons de sondage font leur examen de conscience.

« Ce qui affecte beaucoup les résultats c'est le taux de participation », explique Sébastien Dallaire, directeur général de la firme Ipsos au Québec. « Quand les taux de participation sont faibles comme c'était le cas à la dernière élection, c'est là qu'on a tendance à être moins précis. Mais il faut porter beaucoup plus attention aux changements de dernière minute qui sont beaucoup plus importants qu'ils l'ont été. »

Sébastien Dallaire, directeur général de la firme Ipsos au Québec Photo : Radio-Canada

Mais les sondages servent-ils vraiment à quelque chose et faut-il tenter de les encadrer comme le font certains pays?

Un exercice inutile qui comporte plus de risques que d'avantages, pense Claire Durand professeure à l'Université de Montréal.

« Les gens qui regardent les sondages ont moins tendance à changer d'idée que ceux qui ne les regardent pas et ceux qui les regardent ont plus tendance à aller voter, c'est le contraire de ce qu'on pense. C'est la seule information scientifique que j'ai durant la campagne », dit celle qui préside aussi la World Association of Public Opinion Research.

Pour elle, les sondages permettent de savoir ce que les autres régions pensent. L'alternative aux sondages, c'est la rumeur, ou pire : les faux sondages!

Claire Durand, professeure à l'Université de Montréal Photo : Radio-Canada

Béquilles pour les journalistes

Pour l'ancien ministre péquiste Pierre Duchesne, les sondages servent surtout à alimenter les médias et les chroniqueurs qui n'ont plus le temps d'aller prendre le pouls du public. Il déplore que les coups de sonde polarisent l'opinion des électeurs même s'ils sont souvent imprécis.

« En période électorale, les médias et les citoyens qui cherchent à s'informer n’ont pas réussi à trouver les outils pour capter la réalité, pour savoir où en sont les partis politiques », pense l’ancien journaliste qui est maintenant professeur de sciences politiques à l’UQAM. « Et on se sert des sondages comme le seul repère, et ça devient effectivement une béquille. »

Pierre Duchesne, professeur de sciences politiques à l'UQAM Photo : Radio-Canada

En fait, les sondages font des journalistes des spéculateurs de l'information, alors que ce qu'on cherche à savoir pendant une campagne électorale, c'est quelle est la politique des partis. Pierre Duchesne, professeur de sciences politiques à l'UQAM

On peut reprocher bien des choses aux sondages, mais il est difficile de les encadrer à l’ère des médias sociaux.

Dans les États qui les interdisent juste avant l'élection, on peut quand même en retrouver sur Internet, diffusés à partir de pays voisins.

« Aux dernières élections françaises, les sondages sont interdits une journée. Cette journée-là il y a eu un sondage publié en Belgique et un autre en Suisse qui donnait Fillion gagnant », raconte d'ailleurs Claire Durand.