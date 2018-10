Pratte compte ainsi 8 victoires en 8 combats chez les professionnels.

Ça s'est super bien passé, raconte le boxeur. Le gars, on n'avait jamais vu de vidéo de lui. Il était plus agressif qu'on pensait et il était très technique. Au premier round, il était très agressif. Ça m'a surpris un petit peu. On s'est ajusté au deuxième jusqu'au sixième round. Ça super bien été.

Il s'agissait de son premier combat en tant que membre officiel de l'équipe de promotion « Eye of the tiger ».

J'avais plus de pression, je pense, avant d'être signé. Là, maintenant que je fais partie de l'équipe, je suis un peu plus relaxe. Je suis contente de faire partie de l'équipe avec eux. Je sais qu'ils m'appuient, explique François Pratte.

Quant à la fiche de son adversaire, Mata compte 7 victoires, dont 2 par K.O., 4 défaites et un combat nul.