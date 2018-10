Un texte de Bienvenu Senga

Pour la Sudburoise Anne Quesnelle, qui a fait découvrir le conte à ses enfants dès leur jeune âge, cet art donne la chance à l’enfant de créer ses propres images .

Les enfants, aujourd’hui, devant la télévision, les jeux vidéos et les médias sociaux sont bombardés d’images. Avec le conte, ils développent leur propre imagination, ils enrichissent leur créativité. Si je veux que les enfants soient capables de créer des histoires, il faut qu’ils aient eu eux-mêmes cette image-là. Anne Quesnelle, enseignante de Sudbury

L’enseignante de profession estime également que le conte est un médium de choix pour découvrir le monde. C’est en racontant des contes d’ailleurs qu’on voit que l’humanité au complet, tout ce qu’on préconise, que ce soit l’amour, l’amitié, la famille, c’est partagé , affirme-t-elle.

Conteuse depuis de nombreuses années, la Sudburoise Marguerite Mbonimpa s’inscrit dans le même sens. Elle illustre ses propos par la figure de l’ogre, présent dans plusieurs de ses contes.

Il est fort certain qu’il y a des enfants qui cherchent à comparer comment le monde de contes se porte en Asie, en Afrique, en Russie pour voir si ce sont les mêmes histoires, la même dramatisation, les mêmes personnages. L’ogre existe dans le monde entier. En parlant de l’ogre, tu vas chercher les gens. Ils se disent : “il y a un lien avec nos histoires à nous”. Marguerite Mbonimpa, enseignante et conteuse de Sudbury

Quand on conte, on se met dans une relation qui touche les choses essentielles de ce qu’on est, d’une personne à une autre personne , explique le conteur professionnel Jacques Falquet, originaire des Laurentides.

Il a offert une formation à des conteurs amateurs dans le cadre du festival.