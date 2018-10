Un texte de Mathieu Grégoire

La municipalité de Nipissing Ouest attend un jugement de la Cour divisionnaire de l'Ontario pour déterminer l'avenir de son service de police. Le tribunal évalue actuellement la validité d'un arrêté municipal qui prévoit la dissolution de la force policière municipale. Voici l'opinion des différents candidats à la mairie sur le sujet.

M. Leblanc croit que la décision aurait dû faire l’objet d’un référendum au même moment que les élections municipales. Il considère que trop de questions liées à la transition n’ont pas trouvé réponse avant le vote du 5 décembre dernier.

M. Leblanc soutient ne pas avoir vu le budget détaillé lié à l’entente. Il est donc difficile, selon lui, d’être certain que les économies promises grâce à la nouvelle force policière sont réalistes.

Non, je ne l’ai pas vu, alors si je suis élu comme maire, ça va être la première chose que je vais regarder. Donald Leblanc, candidat à la mairie de Nipissing Ouest

De son côté, Russell Dunne ferait marche arrière s’il le pouvait. S’il obtient la confiance des électeurs, il cherchera à maintenir le service de police municipal.