Pourtant, depuis plus de 35 ans, Transport Canada fait campagne contre le port de ces ceintures dans les autobus scolaires, se basant sur une étude de 1984 qui estime que non seulement les ceintures ne sont pas efficaces, mais qu’elles peuvent également causer des blessures.

Depuis, au moins 23 écoliers sont morts et 10 480 ont été blessés dans des accidents d’autobus au pays, tandis qu’il y a eu 269 décès et plus de 180 000 blessés aux États-Unis, selon des statistiques fédérales.

Un autobus scolaire a fait une sortie de route à La Présentation, en Montérégie, en février 2017. Photo : Radio-Canada

Une étude biaisée?

Cette étude de Transport Canada aurait été biaisée afin de favoriser une approche allant à l’encontre du port de la ceinture, croit Steve Forman, un Texan dont la fille a été grièvement blessée lors d’un accident d’autobus en 2008.

Il dénonce Transport Canada et une vidéo promotionnelle basée sur l’étude de 1984.

Cette vidéo prétend qu’un système de compartimentage – l’utilisation de hauts dossiers de sièges rembourrés – était suffisant pour assurer la sécurité des enfants. Le film soutenait aussi que l’utilisation de ceintures pouvait causer des « blessures mortelles » et qu’elles ne devaient donc pas être installées dans les autobus scolaires.

L’étude de Transport Canada est rapidement devenue le document de référence à travers l’Amérique du Nord, et a fréquemment été citée par les commissions scolaires comme raison pour laquelle elles n’installaient pas de ceintures dans les autobus.

James Johnson, vice-président chez IMMI, croit que le lobby contre le port de la ceinture de sécurité dans les autobus scolaires commence à perdre son influence auprès des commissions scolaires Photo : Radio-Canada/CBC

« Une question d’argent »

L’étude est toutefois loin d’avoir été effectuée de façon rigoureuse. Les impacts des collisions latérales et des tonneaux n’ont notamment pas été testés par Transport Canada. C’est pourtant ces types d’accidents qui entraînent le plus de décès et de blessures sérieuses, rappelle James Johnson, un vice-président chez IMMI, une entreprise qui gère l’un des plus grands sites de tests de collision au monde.

Le compartimentage ne sert à rien en cas d’impact latéral ou de tonneau. James Johnson, vice-président, IMMI

En 1985, des chercheurs de l’Université du Michigan avaient aussi dénoncé l’étude, révélant plusieurs irrégularités et estimant ses conclusions invalides.

Steve Forman croit pour sa part que l’étude a été influencée par d’autres facteurs que la sécurité des enfants.

Il est clair que les agences gouvernementales choisissent ce qu’elles veulent entendre et quelles statistiques elles veulent utiliser. Franchement, nous en sommes au point où il s’agit d’une question d’argent. Steve Forman

Des documents obtenus par The Fifth Estate démontrent que Transport Canada voulait initialement installer des ceintures dans les autobus scolaires à la fin des années 1970, mais qu’après un lobbying « agressif » de la part des chauffeurs d’autobus et des commissions scolaires, le projet de loi a été retiré.

L’inquiétude principale portait sur « le rapport coût-bénéfice dû au faible nombre d’accidents impliquant des autobus scolaires », selon un document de Transport Canada datant de 1985.

Des informations manquantes

The Fifth Estate a aussi appris que dès 1984, les autorités canadiennes étaient au fait d'une étude américaine démontrant que les ceintures pouvaient sauver des vies. Une information que Transport Canada a pourtant décidé d’omettre dans sa vidéo promotionnelle.

Un employé de Transport Canada avait également tenté de signaler que dans le cas d’un tonneau, « un occupant non attaché pourrait être éjecté du véhicule et pourrait être gravement blessé ». Une information qui a aussi été passée sous silence.

Et depuis, le ministère a été régulièrement mis au courant d’études concluant que le port de la ceinture de sécurité assurait de sauver des vies.

Malgré tout, et même après un horrible accident mortel survenu en Alberta en 2008, Transport Canada a continué d’affirmer que « les ceintures de sécurité peuvent [...] accroître les risques que les enfants se blessent ».

La ceinture pour sauver des vies

Pendant des semaines, l’équipe de The Fifth Estate a épluché des études nord-américaines et interviewé plusieurs experts. Cette recherche conclut à répétition que le port de la ceinture de sécurité dans les autobus scolaires aurait pu sauver plusieurs vies et empêcher des blessures graves.

Des conclusions qui sont de plus en plus acceptées aux États-Unis, où plusieurs législateurs et organisations, comme le Conseil national de la sécurité des transports et le Conseil national de sécurité, tournent maintenant le dos au rapport canadien de 1984.

Le Canada se retrouve ainsi isolé avec son approche officielle anti-ceinture de sécurité.

Mais ici aussi, un changement pourrait se profiler. À la suite de l’enquête de CBC, la position rigide de Transport Canada commence à s’assouplir.

Dans une entrevue exclusive, la chef de recherche sur la résistance à l'impact chez Transports Canada, Suzanne Tylko, a admis que les ceintures de sécurité « préviennent l’éjection » et sont « un bon premier pas » pour améliorer la sécurité dans les autobus scolaires, un message qui diffère de celui, officiel, de son ministère.

Mme Tylko est l’auteure d’un rapport de 2010 sur les tests de collision, qui n’avait pas été rendu public jusqu’à ce que The Fifth Estate en fasse la demande le mois dernier.

Elle y rapporte que les normes de sécurité actuelles dans les autobus scolaires ne « sont pas efficaces en cas d’impact latéral » et qu'il faut en faire davantage « pour réduire ou éliminer les blessures graves ».

Mme Tylko ajoute ne pas savoir pourquoi son ministère n’a pas encore revu sa position sur la question ni pourquoi son rapport n’avait jamais été publié.

Le ministre des Transports, Marc Garneau, a pour sa part décliné plusieurs demandes d'entrevue.

Actuellement, huit États américains ont rendu obligatoire le port de la ceinture de sécurité dans les autobus scolaires.

Au Canada, le gouvernement fédéral a pour mandat de légiférer sur la sécurité dans les autobus, tandis que les provinces sont responsables de l’application des lois. Le port de la ceinture de sécurité n’est obligatoire dans aucun autobus scolaire du pays.

Avec les informations de Harvey Cashore, Kimberly Ivany, Bob McKeown, Saman Malik, CBC News