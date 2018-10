Des manifestants s'étaient installés sur ces terres de juillet à septembre 2017 pour tenter de protéger la forêt qui s'y trouvait.

La professeure d'urbanisme à l'Université du Manitoba, Rae Bridgman, a découvert l'abattage des arbres vendredi alors qu'elle retournait chez elle en longeant la propriété à bicyclette. J'ai remarqué un bulldozer qui abattait des peupliers et ça m'a surpris parce que je croyais que le projet de développement était suspendu, dit-elle.

Rae Bridgman croyait de plus que la forêt de peupliers était protégée en attendant le résultat d'une audience publique sur le projet qui doit avoir lieu le 13 novembre.

L'été dernier, j'ai vu cinq cerfs se promener sur ces terres. C'est quelque chose qu'on ne verra plus jamais. La forêt a disparu! Ce que j'ai vu être abattu, c'est la dernière partie de cette forêt. Rae Bridgman, professeure d'urbanisme à l'Université du Manitoba

Depuis quatre ans, l'entreprise Gem Equities tente de faire approuver un projet de lotissement résidentiel. Elle accuse d'ailleurs la ville de se trainer les pieds dans ce dossier.

Le copropriétaire de Gem Equities, Andrew Marquess, indique que l'abattage des arbres était prévu depuis un an et que cela avait été discuté avec la Ville de Winnipeg. Il affirme que plusieurs raisons justifient cette coupe, notamment l'avenir du projet et la sécurité des futurs résidents. Il dit de plus que ces arbres ne représentaient pas le type d'espace vert privilégié par le projet.

Le développeur immobilier Andrew Marquess souhaite ériger 1740 unités d'habitation sur le marécage Parker Lands, terrain qu'il a obtenu lors d'un échange contesté avec la Ville de Winnipeg en 2009. Photo : Radio-Canada/Bartley Kives

Contacté samedi, Andrew Marquess soutient qu'il n'avait pas besoin d'un permis pour déboiser son terrain et que les autorités municipales lui avaient confirmé cela en mars 2017. Radio-Canada a contacté la Ville de Winnipeg pour savoir si la coupe de ces arbres avait été faite légalement. Un représentant de la Ville a indiqué que cela serait étudié par les autorités.

C'est un espace vert. Nous avons fini le travail de le libérer et de la préparer pour l'espace vert qui est prévu dans le projet à l'avenir. Andrew Marquess, copropriétaire de Gem Equities

Un terrain au centre d'une lutte écologique et historique

À l'été 2017, des manifestants avaient établi un camp nommé Rooster Town Blockade sur le terrain appartenant à Gem Equities. Ils occupaient les lieux pour tenter de protéger l'écosystème et empêcher la coupe des arbres ainsi que pour revendiquer le fait qu'il s'agit d'une parcelle de terre liée à l'histoire métisse. Une des manifestantes, Jenna Vandal, souligne qu'il y avait sur ces terres des résidences et une communauté métisse nommée Rooster Town dont les résidents ont été expropriés en 1960.

Jenna Vandal, qui a participé à l'occupation des Parker Lands en 2017, s'est dite surprise, fâchée et déçue de voir qu'Andrew Marquess n'a pas respecté sa promesse de protéger deux hectares d'arbres. Photo : Radio-Canada

La militante dénonce le fait que le développeur avait affirmé dans une déclaration sous serment qu'il voulait protéger au moins deux hectares de végétation. Il n'a pas respecté cette promesse, dit-elle. Jenna Vandal dit avoir été surprise, fâchée et très déçue lorsqu'elle a appris la nouvelle puisqu'elle croyait sincèrement qu'il respecterait sa parole.

J'espère qu'il y aura des conséquences venant des tribunaux où du conseil municipal pour lui. Il y a un mois le conseil municipal a refusé de lire le second plan réglementaire de M. Marquess entre autres parce qu'il ne protégeait pas assez les arbres. [...] J'espère qu'ils vont continuer sur ce chemin et s'assurer qu'il réponde de ses actes. Jenna Vandal, participante au camp Rooster Town Blockade

Jenna Vandal espère maintenant que le dossier des Parker Lands est une priorité pour les citoyens et les candidats dans l'élection municipale du 24 octobre.