Le Beer Store rue Rideau met la clé dans la porte officiellement le dimanche à 18 h, soit deux semaines avant la fin du bail.

Luke Mackenzie vit à une dizaine de minutes de ce magasin. Il le visite presque tous les jours pour y retourner des bouteilles et des canettes qu’il trouve sur sa route.

C’est 2 $ ou 3 $ de plus chaque jour, sur 365 jours dans l’année, faites le calcul! C’est un montant considérable pour certains. C’est un surplus qui peut réellement les aider. Luke Mackenzie, résident d'Ottawa qui retourne des contenants vides presque chaque jour au Beer Store

M. Mackenzie estime aussi que cette fermeture va réduire la diversité de l’offre de bière. À cela s’ajoute le fait que la LCBO a pignon sur rue à un pâté de maisons.

Pour des gens comme M. Mackenzie, les deux Beer Store les plus près sont respectivement à deux kilomètres, dans Vanier et à deux kilomètres et demi sur la rue Somerset.

Une fermeture qui pourrait décourager le recyclage

Brian Baskerville, lui, craint que la fermeture entraîne les gens à jeter des bouteilles qui pourraient être recyclées, puisqu’ils seront forcés de se déplacer plus loin pour le faire.

Certains résidents comptent sur le retour des bouteilles et canettes vides comme source de revenus. Photo : CBC

Il croit également que la province de l’Ontario devrait en faire davantage pour faciliter le retour des bouteilles, plutôt que de compter sur des entreprises privées. M. Baskerville se dit persuadé que les citoyens seraient plus enclins à recycler si le système était plus commode.

Il ne me reste plus qu’à entreposer mes bouteilles, d’attendre d’en avoir assez et de m’y rendre à pied, parce que tu ne peux pas transporter des sacs de recyclage dans l’autobus. Brian Baskerville, résident vivant à proximité du Beer Store de la rue Rideau

Ce dernier explique que d’autres pays ont mis au point des machines distributrices qui acceptent ces contenants et offrent de l’argent en échange.

La province a instauré en 2007 le Programme de consignation de l'Ontario Bag it Back . Il vise à réduire le taux d’enfouissement de déchets recyclables. Les gens paient donc 10 cents de plus par bouteille, canette d’aluminium ou tétra pak de moins de 630 ml, et 20 cents de plus pour ceux excédant ce volume. Une consigne qui leur est remise au moment de retourner l’objet au Beer Store.

Brian Baskerville, résident d'Ottawa, vivant à proximité de la succursale qui ferme ses portes. Photo : CBC

C’est triste de dire au revoir à ce commerce, il fait partie de la communauté , d’ajouter M. Baskerville.

Dans un communiqué que la compagnie a envoyé à CBC, il est écrit que le Beer Store est toujours à la recherche de nouveaux points de service ou opportunités de développement . Il n’est toutefois pas précisé pourquoi l’entreprise ne renouvelle pas le bail de la succursale de la rue Rideau.

La compagnie reconnaît par ailleurs que les gens comptent sur ses magasins pour retourner les bouteilles et canettes vides et qu’elle en tient compte dans sa prise de décision. Le Beer Store affirme aussi être sur le point de changer son modèle de livraison, notamment via une appli mobile et la livraison à domicile.