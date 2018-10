Un texte d'Alix Villeneuve

La soirée des 12 heures pour les sans-abri se veut une collecte de fonds pour la Maison Chrysalis. Il s’agit d’un refuge pour les jeunes de 16 à 19 ans qui se retrouvent sans logement.

Plusieurs équipes se retrouvent dans le parc devant l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick à Fredericton. Elles doivent alors construire un abri à l'aide de carton et de ruban adhésif.

Elles passeront la nuit dans leur cabane de fortune.

Quelques boîtes de carton, du bon vieux « duct tape », le fameux ruban adhésif polyvalent. Voilà les ingrédients pour une bonne cabane de carton. Photo : Radio-Canada

Dormir à la belle étoile un soir d’octobre signifie affronter le froid automnal. Samedi le mercure a oscillé entre 1 et 8 degrés celsius, selon les données d’environnement Canada.

C’est probablement la nuit la plus froide que l’on ait eue , lance Beth Hoyt, qui n’en est pas à sa première participation.

Elle souligne que ces conditions sont le quotidien des sans-abri, d'où l'importance d'organiser une telle campagne de financement pour leur venir en aide.

Beth Hoyt et Samantha Bell n'en sont pas à leur première participation aux 12 heures pour les sans-abri. Photo : Radio-Canada

L'événement attire aussi quelques politiciens. Le chef du Parti vert, David Coon, a aussi accompagné une équipe lors de la soirée.

« C’est la soirée des cartons! » Le chef du Parti vert, David Coon, participe à l'événement avec une équipe. Photo : Radio-Canada

Les équipes ne sont pas que composées d'adultes. Anna English est une jeune fille participante de neuvième année de l’école Fredericton Highschool. Une délégation de 12 élèves passera la nuit dehors.

On a amassé plus de 700 $ , raconte-t-elle avec fierté. Tu fais quelque chose de vraiment bon pour la communauté.

Anna English participe à la soirée en compagnie d'un groupe de 12 élèves du secondaire. Photo : Radio-Canada

Il s’agira de sa première nuit à la belle étoile. Elle a entre autres apporté du thé, des biscuits, des couvertures et un livre pour passer la nuit.

Je me suis tellement préparé, avec des pantalons de neiges et de gros manteaux! Anna English, élève de 9e année

La piste de danse était populaire chez les plus petits. Photo : Radio-Canada

Une piste de danse, de la nourriture, de la musique et quelques jeux de lumière mettent de l’ambiance dans cette activité familiale et communautaire, explique Julie Gallant-Daigle, la directrice de l’organisme Youth in transition, qui organise l’événement.

Tout le monde va s’amuser un petit peu et après, vers 11 h 00, tout le monde va se coucher!

Une fois la nuit tombée, les participants vont dormir dans leur habitation de carton. Photo : Radio-Canada

En 2017, 17 000 $ ont été récoltés pour l’organisme par les équipes participantes. L'organisation espère récolter 20 000 $ cette année.

Chaque participant est invité à récolter une centaine de dollars pour l’organisme.

L'événement se tient sur le terrain de l'Assemblée législative pour une deuxième année. Auparavant, les participants campaient à un autre parc de Fredericton. Photo : Radio-Canada

Des événements similaires, souvent connus comme « la nuit des sans-abri » sont organisés dans plusieurs villes au pays.

Avec les informations de Mathieu Massé